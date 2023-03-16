Oberta Publishing, una apuesta por la I+D+i en el sector educativo

Según el director general de Oberta Publishing, Lluís Pastor, «queremos revolucionar el aprendizaje tradicional, creando un modelo altamente motivador y multimedia, en consonancia con la sociedad del siglo XXI. Los estudiantes adultos, que habitualmente disponen de poco tiempo, necesitan una alternativa a los manuales de toda la vida. Por ello, queremos ofrecerles formatos más amenos e inspirados en casos reales».

«Uno de los mayores retos que nos gustaría conseguir gracias a este nuevo enfoque, basado en la I+D+i en el sector educativo, es rebajar la actual tasa de abandono universitario, que en España es del 19 % durante el primer año, según datos del Ministerio de Educación. Por ello, gran parte de los contenidos que produzcamos serán abiertos y estarán disponibles por medio de los canales habituales», añade Pastor.

Tras solo nueve meses y una plantilla inicial formada por treinta y nueve profesionales, Oberta Publishing ya ha alcanzado una facturación de 3 millones de euros y, según su director, «las previsiones de crecimiento podrían alcanzar un 50 % en los próximos años».

La nueva empresa, cuyas oficinas centrales se encuentran en el 22@ de Barcelona, es el resultado de la fusión de la Editorial UOC, con más de 1.500 textos divulgativos editados, y de Eureca Media, compañía multidisciplinar de creación de contenidos corporativos audiovisuales.

Contenidos apasionantes, abiertos a todo el mundo

Oberta Publishing nace con el apoyo de la UOC, la primera universidad virtual del mundo, con veinte años de experiencia y 46.000 graduados a sus espaldas. A lo largo de estos años, la UOC ha creado un total de 100.000 unidades docentes, 17.000 de las cuales están plenamente operativas a día de hoy.

Basándose en todo este material didáctico, la nueva editorial creará nuevos formatos muy orientados a un aprendizaje tan práctico y ameno como cualitativo, con el objetivo de poner a disposición de los estudiantes universitarios unos contenidos altamente innovadores, a la vez que apasionantes. Asimismo, Oberta Publishing también crea contenidos a medida para empresas e instituciones que ofrecen formación a sus colaboradores.

Según Pastor, «la editorial comercializa unos productos muy innovadores, que esperamos que tengan una gran aceptación por parte de la comunidad educativa. Por ello, nuestra intención es que estos contenidos estén disponibles no solo para los alumnos de la UOC sino también para los estudiantes de otras universidades o particulares por medio de los canales habituales de distribución».

Un claro ejemplo de esta filosofía es la elaboración, en el caso de los Estudios de Comunicación, de módulos con formato periodístico, como magazines de radio, creados especialmente para conseguir que el alumno interiorice los conocimientos casi sin darse cuenta, simplemente escuchando el programa en cuestión.

Entre los proyectos de Oberta Publishing también figura la realización de contenidos televisivos, en formato concurso o serie de ficción. En estos momentos se está trabajando en un programa piloto, que se espera que pueda empezar a mostrarse a los alumnos de la UOC a partir del mes de septiembre.

Otro ejemplo de formato innovador es la creación de revistas, algo que ya se ha puesto en marcha para los alumnos del posgrado de Periodismo multimedia de la UOC, mediante la publicación Daily Planet, en la que los contenidos se presentan como si fueran noticias, con un formato muy visual, y con una versión digital que cuenta con vídeos.

Oberta Publishing está trabajando, además, en otros formatos como los juegos en línea y aplicaciones para tabletas y teléfonos inteligentes, algunos de los cuales serán presentados durante los próximos meses.