Emili Rubió Lorenzo, nuevo director de Tecnología de la UOC

Emili Rubió, nacido en Barcelona en 1972, es ingeniero electrónico por la UB y ha cursado el máster IT Management en La Salle y Executive MBA en ESADE. Dispone de una amplia experiencia en el liderazgo de proyectos tecnológicos en el Ayuntamiento de Barcelona, donde durante casi diez años ha ocupado el cargo de director de los Servicios de Información y Atención Ciudadana y anteriormente también el de director del Plan estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC.



Anteriormente a su paso por el consistorio barcelonés, Rubió había trabajado como consultor en empresas como Telefónica y multinacionales como PWC Consulting e IBM. Esta experiencia profesional le ha permitido adquirir un profundo conocimiento sobre la implantación de proyectos relacionados con las TIC y sobre el desarrollo de estrategia y arquitectura en este ámbito.



Con el nombramiento de Emili Rubió como nuevo director de Tecnología, la UOC refuerza esta área, que tiene como principales objetivos el diseño y el desarrollo de innovaciones que permitan seguir posicionando la universidad en la vanguardia tecnológica.