Medalla de plata en los premios internacionales Learning Impact 2014

El IMS Global Learning Consortium, con sede en el estado norteamericano de Florida, está formado por grandes empresas e instituciones como IBM, Samsung, la Universidad de Cambridge, la Universidad de California, la Open University de Japón o el departamento de Educación de Australia, entre muchos otros organismos. El veredicto de los premios se ha dado a conocer en el marco del congreso que organiza esta entidad en Nueva Orleans (Estados Unidos).



La plataforma SpeakApps ha sido creada por la Escuela de Lenguas de la UOC para dar respuesta a las necesidades de trabajar la producción e interacción oral en lengua extranjera mediante entornos virtuales. La Escuela cuenta actualmente con cerca de 8.000 alumnos, de diferentes niveles, que tienen a su disposición un conjunto de herramientas polivalentes que facilitan el aprendizaje en línea de lenguas extranjeras. Entre estas, destacan las de SpeakApps, constituidas por un sistema de videoconferencias para grupos pequeños (Videochat), un blog para practicar el lenguaje oral (Langblog) y un gestor de contenidos para actividades de videoconferencia (Tandem). Asimismo, los profesores pueden acceder al SpeakApps Open Educational Resources, que almacena actividades para la interacción y producción oral y permite realizar búsquedas por criterios, con un editor incorporado para la creación de tareas en línea.



Según la directora del centro de investigación en e-learning de la UOC (eLearn Center) y profesora de la Escuela de Lenguas de la UOC, Christine Appel, «actualmente estamos utilizando estas herramientas en el aprendizaje de idiomas en la UOC, con unos resultados muy satisfactorios. Gracias a estas herramientas, ahora podemos realizar en línea todas las actividades de expresión oral que son posibles en la docencia de lengua extranjera presencial y, además, aportar un valor añadido, ya que nos permite ofrecer a los estudiantes más tiempo de práctica en la expresión oral, un retorno de información de más calidad y la posibilidad de revisar en cualquier momento las grabaciones de todas las actividades que están a disposición de los estudiantes en el aula virtual».



La plataforma ha sido desarrollada por el Área de Tecnología Educativa de la UOC y transferida ya a diversas instituciones educativas. Asimismo, también participan como socios en el proyecto la Universidad de Groningen de Holanda, la Universidad de la Ciudad de Dublín de Irlanda, la finlandesa Universidad de Jyväskylä y la Universidad Jagiellónica de Polonia.





SpeakApps, valorada con un 9 sobre 10 por la UE



Expertos de la Unión Europea han elaborado un informe para la Comisión Europea en el que se valora con un 9 sobre 10 la puntuación media final. El informe valora positivamente la creatividad y la sostenibilidad de SpeakApps, destacando el buen uso de las herramientas de vídeo y la interactividad, así como la elevada participación en su prueba piloto.



Asimismo, estos expertos europeos han puesto de relieve la difusión que se ha hecho de los resultados por redes sociales como Youtube, Slideshare, Picassa o Twitter, lo que ha permitido a al web llegar a los 7.000 visitantes únicos y a las 27.000 páginas vistas.