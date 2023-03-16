Por Rubén Permuy





El objetivo principal de los premios Learning Impact es reconocer las aplicaciones destacadas de tecnología que afrontan los retos más importantes para ir hacia una educación global. Este premio reconoce tanto el producto o servicio en cuestión como la institución que lo ha ejecutado y premia la sinergia entre ambos en el proceso de utilizar la tecnología para crear un positivo learning impact.



Los siguientes pasos que debe seguir la UOC para participar en la final de los premios Learning Impact incluyen la preparación de un resumen —en el que se explique el objetivo, la solución aplicada, los resultados obtenidos y su impacto— y un vídeo de demostración que destaque las principales características y las ventajas que ofrecen sus herramientas.



La elección de las aplicaciones ganadoras de los premios se hará en el Congreso Learning Impact Leadership que se celebrará el día 5 de mayo en Nueva Orleans (EE. UU.), donde se deberá realizar la presentación de la nominación de la UOC.





Las herramientas

SpeakApps consta de un conjunto de herramientas en línea para practicar la producción e interacción oral en el aprendizaje de lenguas extranjeras: el videochat, el langblog y el tandem. El videochat es un sistema de videoconferencias para grupos pequeños, el langblog es una herramienta para practicar la producción oral, mientras que el tándem consiste en un gestor de contenidos para actividades de videoconferencia. Aparte de estas herramientas, en SpeakApps se desarrollan actividades para la enseñanza de lenguas que se encuentran en un repositorio: el SpeakApps Open Educational Resources.