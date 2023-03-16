Éxito europeo de la primera spin-off de la UOC

Según el profesor de la UOC y socio fundador de Open Evidence, Francisco Lupiáñez, «nuestros trabajos están basados en investigaciones rigurosas y sólidas desde un punto de vista analítico, pero manteniendo la flexibilidad y aplicación de los resultados para la toma de decisiones. Al trabajar en red con universidades y consultoras, colaboramos con los mejores profesionales y podemos ofrecer un servicio de gran calidad y de alto valor añadido».





Grandes proyectos internacionales



Desde su nacimiento, hace menos de un año, Open Evidence ha desarrollado grandes encargos para entidades públicas y privadas, entre las que destacan la Comisión Europea y el Ministerio de Desarrollo Económico de Italia.



Entre los proyectos más relevantes que han realizado los profesionales de la compañía, destaca el estudio encargado por la Comisión Europea sobre sanidad electrónica (e-salud), en el que se analiza qué uso hacen de las TIC más de 9.000 médicos de familia de treinta y un países europeos. Esta investigación pone en evidencia el estado de la sanidad electrónica en Europa, donde España se coloca por encima de la media europea.



Entre otros proyectos que la empresa está desarrollando en la actualidad, destaca un estudio sobre la eficacia del etiquetaje de los paquetes de tabaco, que será presentado en breve, y otro estudio que analiza cómo el etiquetaje de los coches ecológicos afecta al proceso de compra del consumidor. Por otro lado, recientemente, Open Evidence ha ganado otro concurso europeo para analizar y ofrecer recomendaciones en el ámbito de la relación entre juego en línea, publicidad y menores de edad.



Otro proyecto realizado por Open Evidence para la Unión Europea es el European Data Market, un estudio que analiza el mercado emergente de los datos que, a día de hoy, está abriendo nuevos modelos de negocio a escala mundial. Se trata de una investigación que evalúa las necesidades tecnológicas y herramientas disponibles en internet, así como el desarrollo de una plataforma para analizar esta información.



Además, los expertos de la UOC también han desarrollado, para el Ministerio de Desarrollo Económico de Italia, un estudio de evaluación y de viabilidad de una comunidad en línea de emprendedores impulsada por dicho ministerio.





El nacimiento de Open Evidence



La empresa, creada en junio de 2013, está situada en el edificio Barcelona Growth Center del 22@ de Barcelona. La Oficina de Apoyo a la Investigación y la Transferencia (OSRT) de la UOC ha sido la encargada de acompañar al equipo de Open Evidence en todo el proceso de creación, para favorecer este tipo de iniciativas que impulsan la transferencia del conocimiento de R+D+I de la UOC.



Open Evidence trabaja con diseños, investigación y metodologías transparentes y abiertas, tanto para sus clientes como para toda la comunidad de investigadores y profesionales, mediante procesos de consulta y validación. Esta empresa de servicios analiza el funcionamiento interno de complejos modelos empíricos para garantizar que los resultados del análisis de los datos y las respuestas que estos modelos producen son fáciles de usar y pueden ser entendidos y útiles para una amplia gama de profesionales.





Sobre la UOC



La Universitat Oberta de Catalunya es una universidad en línea innovadora y de prestigio, reconocida internacionalmente por su modelo educativo y tecnológico. Nacida en el seno de la sociedad del conocimiento en 1994, con el impulso del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, ofrece enseñanza no presencial de calidad y es un referente en el mundo de la investigación y la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la enseñanza.



La UOC empezó la actividad en el curso 1995-1996, con 200 estudiantes de las titulaciones homologadas de Psicopedagogía y Empresariales. Actualmente, más de 200.000 personas forman parte de la comunidad universitaria de la UOC: 60.876 estudiantes repartidos en más de 86 países, 3.630 docentes, 491 técnicos de gestión y 46.281 graduados.



La UOC ofrece estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación; Derecho y Ciencia Política; Artes y Humanidades; Psicología y Ciencias de la Educación; Economía y Empresa; Informática, Multimedia y Telecomunicación, y Ciencias de la Salud.



En conjunto, la UOC ofrece 16 grados, 34 másteres universitarios, 35 másteres propios, 9 másteres internacionales, 3 doctorados, certificados europeos y Joint Certificate (mediante el eLearn Center), 132 diplomas de posgrado, 234 especializaciones, microcursos y seminarios.