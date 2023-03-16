El acto, presentado por Dani Jiménez –físico, divulgador científico y presentador del programa Dinàmiks del canal Super3–, ha sido amenizado por el dúo de versiones de música de raíz americana Chester&Lester.



Los ocho proyectos que se han presentado han sido In Lector (un proyecto que fomenta el aprendizaje de lenguas a partir de la lectura de obras en versión original), Greenstands (que diseña estands de cartón), Guixa (una pizarra digital para tabletas donde escribir, hablar y grabar en vídeo), TresDosÚ (que fomenta las competencias emprendedoras en la escuela), Simheuristics (que apuesta por la integración de la optimización de metaheurísticas y la flexibilidad de simulación en la logística de los transportes), Picto Connection (una aplicación basada en pictogramas dirigida a niños y adultos con trastorno del espectro autista), Watermarking (un sistema de incrustación y posterior extracción de marcas de agua de audio) y la Plataforma para la programación de sensores (que construye redes de comunicaciones industriales de bajo consumo energético).



Los responsables de los proyectos –estudiantes, investigadores, profesores y personal de gestión– han dispuesto de seis minutos para sus respectivas exposiciones, que se han hecho mediante el estilo Pecha Kucha, un formato rápido de exposición basado en una exposición de 20 diapositivas, con la particularidad de que tan solo disponían de 20 segundos para cada diapositiva. Se trata, pues, de un formato breve, claro y creativo puesto que las presentaciones se desarrollan de manera rápida y dinámica. Después de las presentaciones se han celebrado los Spin Meetings, que han permitido conocer de primera mano tanto a los ponentes como los proyectos en cuestión.



El Spin UOC busca reforzar la relación entre la universidad y la empresa e impulsar la colaboración y transferencia y cuenta con el apoyo de Fomento del Trabajo, Estrella Damm, 4 Years from Now y Secartys.