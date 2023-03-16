El curso Sistemas digitales: de las puertas lógicas al procesador se ha desarrollado desde el mes de febrero hasta este mes de abril con la plataforma Coursera. Además, en la docencia del curso colabora profesorado de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC, como es el caso del profesor David Bañeres.

Durante ocho semanas desde el 17 de febrero, este curso, en modalidad bilingüe castellano-inglés, ha consistido en aprender los fundamentos del diseño en circuitos digitales. Los diferentes temas que se han tratado han permitido a los inscritos durante las diferentes semanas aprender cómo a partir de circuitos digitales se puede llegar a entender el funcionamiento de un procesador simple de un ordenador.

La herramienta VerilUOC utilizada para este curso surgió inicialmente de un proyecto APLICA del año 2010, y permite validar de manera automática si son correctos los ejercicios relacionados con el diseño de circuitos digitales. Como característica más relevante, permite verificar ejercicios relacionados con la realización de esquemáticos de circuitos donde, en el caso de que haya un error en la corrección, ofrece de forma intuitiva al estudiante un retorno personalizado para poder solucionar el problema detectado.

Actualmente esta herramienta se utiliza en las asignaturas del primer semestre, con un alto número de estudiantes de Fundamentos de computadores del grado de Ingeniería Informática y el grado de Tecnologías de la Telecomunicación.