Por Guida Fullana





La unión de la UOC con las Naciones Unidas ya ha beneficiado a unos sesenta mandos militares y trabajadores de las distintas delegaciones de este organismo internacional. Desde el pasado mes de octubre, los soldados en misión de paz cursan el máster internacional de Conflictología en línea para formarse en técnicas pacíficas de reducción de la violencia en países en conflicto armado o afectados por desastres naturales. Los militares aplicarán estos conocimientos para garantizar el mantenimiento de la paz a largo plazo y de forma sostenible en las zonas adonde están destinados.



Único en el mundo y avalado por la experiencia de UNITAR, el nuevo máster acreditará a los estudiantes para llevar a cabo programas de intervención no violenta en las zonas en crisis. El programa educativo analizará, de la mano de las Naciones Unidas, la naturaleza de los conflictos contemporáneos para diseñar planes de acción e intervenciones de paz, así como procesos de mediación, facilitación y negociación.





El número de estudiantes extranjeros crece



Maria Antònia Guardiola, la coordinadora del máster de Conflictología en inglés de la UOC, hace un balance positivo del programa seis años después de su puesta en marcha. La profesora ha destacado el aumento del interés por la resolución de los conflictos en el ámbito internacional: «Gracias a la consolidación del acuerdo con UNITAR, hemos registrado un incremento importante del número de matrículas, de las que más del 90 % provienen de fuera del Estado español».



La UOC también ofrece el máster de Conflictología en castellano. De 2009 a 2013 han pasado por las aulas de la UOC hasta 518 estudiantes de Conflictología, de los que 79 han cursado el máster en inglés; 199 alumnos se han especializado en conflictos armados y gestión de crisis y 240, en mediación familiar y educativa.





Misiones de paz de la ONU



En este momento hay dieciséis operaciones de paz en la ONU, desplegadas en los cuatro continentes, y una misión política especial en Afganistán. Las intervenciones de mantenimiento de la paz y la seguridad consisten en facilitar el proceso político en países como Malí, Sudán del Sur, Costa de Marfil, Haití y Kosovo, entre otros.



En sus sesenta años de existencia, las Naciones Unidas han protegido a los civiles de las zonas en conflicto y han asegurado el desarme y la organización de las elecciones posconflicto, la desmovilización y la reintegración de los ex combatientes.