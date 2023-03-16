Por Anna Torres





El scratch es un entorno de programación desarrollado en 2007 por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y dirigido a niños y jóvenes con el fin de fomentar el pensamiento creativo, la resolución de problemas y la autocorrección. «También para hacer ver a niños y niñas que programar no es tan complicado como parece», comenta Elena Planas, una de las profesoras que impartirá el taller.



El taller, que tendrá una duración de tres horas, empezará a las 9 h con una breve introducción al scratch. «Seguidamente los niños y niñas darán sus primeros pasos en programación siguiendo las Scratch Cards y después del recreo construirán un juego guiado en el que aplicarán los diversos retos de programación aprendidos en la primera parte y que publicarán en la galería del web de Scratch», explica Adriana Ornellas, otra de las docentes de la UOC que se desplazará a las escuelas a realizar el taller.



Por su parte, profesoras como Eulàlia Hernàndez, de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, han velado para que la actividad se adapte a las competencias del currículum de la educación primaria. «Y lo que es más importante es que tanto profesorado como alumnado lo identifican claramente como tal», añade.



Además, «es una actividad claramente educativa. Aprenden a seguir instrucciones básicas y concretas, lógica, análisis, secuenciación, y a partir de aquí experimentan. Y sobre todo, el resultado es inmediato y por lo tanto, pueden ver si ha salido bien o no y rectificar, o incluso mejorar, lo que han hecho», explica Eulàlia Hernàndez. Pero a la vez no deja de ser una actividad lúdica porque «es un trabajo con el que puedes jugar».





La Universidad de los Niños y las Niñas de Cataluña



Esta iniciativa de la ACUP pretende acercar la ciencia y la universidad a los niños y divulgar el conocimiento científico y los beneficios de la investigación. Las diversas actividades que preparan las universidades catalanas quieren despertar vocaciones científicas entre el alumnado y aportar herramientas innovadoras para facilitar el trabajo didáctico en las escuelas. La Udn2.cat se dirige a niños de quinto curso de primaria provenientes de entornos socioculturales con bajo nivel de acceso a la universidad.