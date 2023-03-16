El COETTC ha diseñado un servicio de certificación de la experiencia profesional para reconocimientos académicos y laborales (CEPRAL) con el objetivo de posibilitar la certificación de la experiencia profesional en las actividades propias de la ingeniería técnica de telecomunicaciones. Los estudiantes del Grado de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones de la UOC que deseen tramitar la convalidación de asignaturas se podrán beneficiar de este nuevo servicio.



La plataforma CEPRAL del COETTC está dirigida principalmente a los profesionales de las telecomunicaciones formatos académicamente que posteriormente han desempeñado laboralmente. Sin embargo, también está abierto a todos aquellos profesionales de la ingeniería técnica en telecomunicaciones que no disponen de la correspondiente formación académica previa, o que, como los estudiantes, están en proceso formativo.





Si estudias en la UOC puedes acreditar tu experiencia profesional



Muchos profesionales de las telecomunicaciones, titulados o no, se encuentran ante la necesidad de acreditar su experiencia profesional ante universidades para poder acceder a la convalidación de una asignatura concreta.



Evidenciar la experiencia profesional supone que el interesado debe documentar con fuentes diversas y, tras el destinatario lo ha de analizar adecuadamente. En general, la experiencia profesional es auto- declarada en los CV y esto dificulta enormemente a las universidades y las empresas diferenciar a los profesionales con experiencia de los que realmente no la tienen.



Por este motivo, la UOC pone a disposición de las personas interesadas, el servicio de certificación de la experiencia profesional CEPRAL, que facilita a los profesionales de la ingeniería técnica de telecomunicaciones acreditar con un único documento - un certificado- su nivel de experiencia adquirida en un determinado perfil profesional.





Cómo acceder



Actualmente, el servicio CEPRAL se ofrece a través de la plataforma https://coettc.cepral.net y es posible acreditar la experiencia profesional, aportando la documentación debida y bien especificada, del perfil de: Gestor de proyectos de telecomunicaciones (Telecom Project Manager) y de la Estancia en el entorno profesional de las telecomunicaciones (Stay in Telecom profesional Environment).



Para hacer efectivo este servicio, llamado CEPRAL, en el COETTC se ha constituido el Comité CEPRAL, compuesto por expertos en la materia, profesionales colegiados que se han formado adecuadamente en el diseño y análisis de perfiles profesionales para poder ofrecer este servicio de manera rigurosa a la sociedad.



Tanto la UOC como el COETTC esperan que estas certificaciones sean de provecho, académicamente y laboralmente, para los profesionales de las telecomunicaciones que tienen suficiente experiencia demostrable.





Más sobre el COETTC



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