De esta manera, la Wikipedia mejorará su calidad con recursos avalados por expertos y profesores universitarios y la UOC dará más visibilidad a sus materiales más allá de su contexto original, el ámbito universitario.

CV del wikipedista residente en la UOC

Pep Adrian, de 28 años, es licenciado en Ingeniería Industrial y máster de Automática y Robótica por la Universidad Politécnica de Cataluña y trabaja como consultor tecnológico. Edita en la Wikipedia desde julio de 2007 en varias temáticas y ha aportado unas 18.000 contribuciones y 443 artículos, diez de los cuales considerados de calidad por la comunidad.

¿Qué es un wikipedista residente?

Es un editor de la Wikipedia que acepta el encargo de una institución para hacer de puente entre esta y la comunidad wikipedista. Hasta hace poco esta figura era exclusiva en instituciones culturales (bibliotecas, archivos y museos), pero ahora se ha extendido al sector universitario. Algunas instituciones que tienen o han tenido wikipedista residente son el Museo Británico, la Biblioteca Británica, el Palacio de Versalles, el MNAC, el Museo Picasso o la Smithsonian Institution, entre muchas otras.

Cooperación y enriquecimiento mutuo

«El éxito de estas iniciativas y la investigación sobre la Wikipedia que se hace dentro de nuestra universidad nos llevan a dar un paso adelante y apostar por comunicar en abierto y difundir el conocimiento generado por nuestros investigadores y profesorado con la colaboración de la gran familia wikipedista. A pesar de que trabajamos de maneras diferentes, la cooperación y el enriquecimiento mutuo beneficiará, sin duda, a todas las personas que buscan –buscamos– información de calidad en internet, y además en catalán», expone Teresa Fèrriz, responsable de Nuevos Proyectos de la UOC.

Más de 5.300 documentos de la UOC ya son de acceso abierto

La UOC ya ha adoptado desde hace tiempo políticas para promover los recursos educativos en abierto. Así, 5.388 documentos son de acceso abierto, bajo licencia Creative Commons, y se encuentran en el repositorio institucional O2. De estos, 3.740 documentos son materiales docentes, básicamente recursos de aprendizaje, trabajos finales de carrera y guías de aprendizaje, y 976 documentos corresponden a materiales de investigación, en su gran mayoría artículos científicos. Todos estos documentos han sido descargados 2.870.721 veces.

¿Qué uso hacen de la Wikipedia los docentes universitarios?

Eduard Aibar lidera un proyecto de investigación denominado Wiki for Higher Education sobre la percepción de la Wikipedia que tiene el profesorado universitario. El estudio concluye que, pese a ser una herramienta muy considerada y ampliamente utilizada para hacer consultas, todavía hay muchos profesores reticentes a utilizarla de forma activa como herramienta docente y contribuir aportando nuevo contenido. Esta postura se explica, en parte, por la necesidad de tener referentes dentro de la misma academia que muestren cómo se puede usar la Wikipedia, cuáles son sus ventajas como herramienta docente y cómo cabe resolver las dudas tanto técnicas como metodológicas que plantea.

Amical Wikimedia, Premio Nacional de Cultura 2014

Este mes de abril, la asociación Amical Wikimedia ha sido distinguida con el premio Nacional de Cultura 2014, que otorga el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. El trabajo de esta organización sin ánimo de lucro se centra en la promoción de la Viquipèdia, la versión catalana de la Wikipedia, que tiene 15 millones de visitas al mes y se ha convertido en el primer sitio en línea donde la gente busca conocimiento.

Según Fèrriz, «tenemos muy presente, también, la aportación de la Amical Wikimedia a la lengua y la cultura catalanas y en la UOC queremos colaborar con todas las instituciones que se comprometan con nuestro país y con una internet educativa y catalana de calidad».