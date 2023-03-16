Por Georgina Castillo

Desde que en 2005 se creó formalmente la red iSchools, no ha dejado de expandirse y de reunir nuevas universidades y centros académicos. El año 2013 fue cuando, por primera vez, se integraron dos universidades catalanas: la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Valencia y los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC.

El mes de marzo pasado tuvo lugar en Berlín el primer iConference (congreso mundial de las iSchools) celebrado en Europa, al que asistió como representante de la UOC el profesor Josep Cobarsí, director del grado de Información y Documentación de la UOC. El Anuario ThinkEpi 2014 publica el informe «Information schools. Perspectiva y tendencias en 2013», del propio Cobarsí, que recoge de manera resumida toda la información relacionada con esta red.

La red se consolida en Europa

Actualmente, la iSchools está integrada por más de 50 universidades de todo el mundo, con una presencia y una actividad crecientes de los centros europeos. El año 2013 agrupaba 28 universidades de América del Norte, 17 de Europa y 7 de Asia. A pesar de la expansión de los últimos años, se prevé que la tendencia a corto plazo sea la de llegar a un tope máximo del número de facultades integrantes.

La investigación y las TIC, motores de crecimiento

La red iSchools pretende compartir conocimiento y elaborar proyectos comunes en el ámbito de la información y la documentación. Entre las características principales de esta red destaca el énfasis en la educación y la investigación, así como todos los aspectos relacionados con la «revolución tecnológica». En este sentido, es capital su espíritu interdisciplinario, que busca trazar adecuadamente los vínculos entre información, personas y tecnología.

Más peso de la biblioteconomía

En la red iSchools confluyen universidades procedentes de tres tradiciones que ponen el foco académico en tres ámbitos diferentes con sinergias crecientes: la biblioteconomía, la gestión de la información y las tecnologías de la información. La tendencia en los próximos años es que se mantenga el predominio de las facultades de tradición académica más centrada en la biblioteconomía y la gestión de la información, a pesar de que hay un aumento de la proporción de facultades más tecnológicas.

El Anuario ThinkEpi

El Anuario ThinkEpi, que llega a su octava edición, es una publicación de referencia en el ámbito de la información y la documentación. Se trata de una obra que recoge de forma exhaustiva todas las noticias, informes, debates y reflexiones que han tenido lugar a lo largo del último año en el ámbito de la documentación y la información.

El Anuario es el resultado del trabajo de casi 60 profesionales y académicos del sector, agrupados en el Grupo de Análisis sobre Estrategia y Prospectiva de la Información (ThinkEPI). Este grupo nació en 2005 gracias a la iniciativa del profesional sénior Tomàs Baiget, que ha sido director del Anuario hasta la edición del año pasado, aunque sigue participando activamente.

Desde el año 2005 hasta la actualidad, la evolución tanto del Grupo ThinkEPI como del Anuario ha sido notable, y se ha ido ampliando su área de interés y su participación en el ámbito de la comunicación.

La UOC sigue como socia

La edición de este año ha sido dirigida por Javier Guallar y coordinada por Enrique Orduña. La Editorial UOC sigue como socia en la edición y distribución. En la edición de este año, tres profesores de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC han escrito artículos e informes: Josep Cobarsí, Alex López-Borrull y Sandra Sanz.