La UOC está presente con un stand donde muestra diferentes proyectos, ya sean empresas derivadas surgidas de la universidad, como Open Evidence (especializada en investigación socioeconómica y tecnocientífica basada en pruebas), o tecnologías y conocimientos que generan los centros y grupos de investigación.

Así, por ejemplo, se pueden encontrar tecnologías como el proyecto Watermarking, que permite poner marcas de agua de audio que, de este modo, pueden generar audios que contienen sones imperceptibles para el oído humano pero perceptibles para todo tipo de dispositivos que pueden detectarlos. El stand de la UOC también cuenta con UOC-Empresa, que ofrece a empresas e instituciones una amplia oferta formativa en múltiples y variados ámbitos de conocimiento propios de la universidad aplicados al mundo empresarial. Estos son algunos de los proyectos que la UOC presenta hasta el jueves en el acontecimiento que está considerado el escaparate tecnológico más innovador del MWC.

En el marco del salón, el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, se acercó al stand de la UOC para visitar la instalación y conocer algunos de los proyectos de la universidad.