La UOC y la UPC ofrecen dobles y triples titulaciones de manera conjunta

Los campos de conocimiento de las titulaciones afectadas son el de las ciencias económicas y el de ingeniería industrial, química y aeroespacial. La UOC ha llegado a acuerdos con varias escuelas de la UPC, situadas en Barcelona (ETSEIB), Terrassa (ETSEIAT) e Igualada (EEI). La firma de este convenio de colaboración ayudará a la compaginación de los estudios. El diseño de los itinerarios y la posibilidad de combinar la formación presencial y la virtual permitirá a los estudiantes obtener una titulación oficial en cada una de las instituciones de manera simultánea.

El acuerdo nació después de que la UOC observara que el mercado laboral cada vez pide más ingenieros con formación en la administración y dirección de empresas. Según Àngels Fitó, directora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, «estos acuerdos servirán para formar profesionales con un perfil híbrido –técnico y empresarial– ampliamente demandado por el mercado de trabajo. Les tenemos que poner las cosas fáciles, y esa es la voluntad del convenio».

La UOC tiene la intención de ampliar la oferta de dobles y triples titulaciones a otros campos de estudios. Asimismo, también espera repetir enlaces similares con otras universidades del territorio para fomentar, de este modo, la obtención de dobles y triples titulaciones y poder beneficiar a su alumnado.

Los acuerdos entre ambas universidades han permitido que las triples titulaciones conjuntas sean las siguientes: grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales (impartido en la ETSEIB o en la ETSEIAT), máster de Ingeniería industrial (ETSEIB o ETSEIAT) y grado de Administración y Dirección de Empresas (UOC), y por otro lado, grado de Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales o grado de Vehículos Aeroespaciales (ETSEIAT), máster universitario de Ingeniería aeronáutica (ETSEIAT) y grado de Administración y Dirección de Empresas (UOC).

Las dobles titulaciones serían: máster de Ingeniería de organización (ETSEIB o ETSEIAT) y máster de Dirección de las organizaciones en la economía del conocimiento (UOC); en segundo lugar, máster de Ingeniería industrial (ETSEIB) y máster de Dirección de las organizaciones en la economía del conocimiento (UOC); grado de Ingeniería en Organización Industrial (EEI) y grado de Administración y Dirección de Empresas (UOC), y finalmente, grado de Ingeniería Química (EEI) y grado de Administración y Dirección de Empresas (UOC).