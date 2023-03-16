Esta es la segunda edición de este programa de becas con un valor total de 3.000 euros cada una. La mitad de su importe será abonado a los beneficiarios antes de hacer la matrícula del primer semestre y la otra mitad se entregará cuando se finalice el máster y se hayan superado todas las asignaturas.

Un golpe entregadas las solicitudes, el 31 de julio la Ramon Molinas Foundation y la UOC anunciarán las ocho personas beneficiarias de las becas.