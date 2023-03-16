29/5/15 · Institucional
Abierto el plazo de becas para formarse en seguridad de las TIC y las telecomunicacionesHasta el 20 de julio se podrán pedir becas para cursar el Máster interuniversitario en seguridad de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones (MISTIC) que ofrece la UOC conjuntamente con la URV y la UAB. Ramon Molinas Foundation ofrece un total de ocho becas a licenciados, diplomados o graduados en el ámbito de las TIC para cursar este máster.
Esta es la segunda edición de este programa de becas con un valor total de 3.000 euros cada una. La mitad de su importe será abonado a los beneficiarios antes de hacer la matrícula del primer semestre y la otra mitad se entregará cuando se finalice el máster y se hayan superado todas las asignaturas.
Un golpe entregadas las solicitudes, el 31 de julio la Ramon Molinas Foundation y la UOC anunciarán las ocho personas beneficiarias de las becas.