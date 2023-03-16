Entrega de los premios Baldiri Reixac

El jurado ha considerado que el trabajo merece la distinción porque el proyecto se arriesga incorporando a las aulas metodologías como el aprendizaje entre iguales o el trabajo por proyectos, además de los nuevos ámbitos del emprendimiento, la creatividad y los distintos lenguajes de las tecnologías. El proyecto, dirigido a alumnos de 4.º de ESO, será desarrollado por el centro con la implicación de los chicos y chicas de este primer curso piloto, que trabajarán día en día, los valores de emprendimiento, ciudadanía responsable y creatividad realista.

La dotación final de los premios Baldiri Reixac es de 100.000 euros, otorgados en tres categorías diferentes: escuelas, profesores y alumnos. Estos premios, que otorga la Fundación Carulla, están destinados al estímulo y al reconocimiento a la escuela catalana y de calidad.