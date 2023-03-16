Entrega de los premios Baldiri Reixac

Entrega de los premios Baldiri ReixacEn el marco de la XXXVII edición de los premios Baldiri Reixac, la UOC ha entregado un galardón de 4.000 euros al trabajo «Itinerari idea», elaborado por los profesores Anna Aznar, M. Ángel Urdániz, Maria Farrera, Lluís Herrera y Sílvia Cantons, del instituto Ronda, de Lérida, por su trabajo docente en clave de innovación, análisis y adaptación de los retos de la escuela del siglo XXI.
El jurado ha considerado que el trabajo merece la distinción porque el proyecto se arriesga incorporando a las aulas metodologías como el aprendizaje entre iguales o el trabajo por proyectos, además de los nuevos ámbitos del emprendimiento, la creatividad y los distintos lenguajes de las tecnologías. El proyecto, dirigido a alumnos de 4.º de ESO, será desarrollado por el centro con la implicación de los chicos y chicas de este primer curso piloto, que trabajarán día en día, los valores de emprendimiento, ciudadanía responsable y creatividad realista.
La dotación final de los premios Baldiri Reixac es de 100.000 euros, otorgados en tres categorías diferentes: escuelas, profesores y alumnos. Estos premios, que otorga la Fundación Carulla, están destinados al estímulo y al reconocimiento a la escuela catalana y de calidad.