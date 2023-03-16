Prats Monné ha analizado cómo la tecnología está transformando la educación y ha asegurado que las previsiones apuntan a un crecimiento en este sentido, puesto que se calcula que en 2020 habrá 204 millones de estudiantes de educación superior entre 25 y 34 años, lo cual implicará «una competición masiva por el talento». «No sabemos lo que la tecnología hará en nuestras vidas y por eso tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de hablar de los impactos de esta», ha afirmado, aunque ha dejado bien claro que entre los cambios que sí se conocen están los que afectan de pleno a los modelos educativos. Así, Prats Monné ha recalcado que «la tecnología está deconstruyendo la educación» tanto en los roles y los tiempos como en los contenidos. «El cambio real no está en la naturaleza del conocimiento en sí mismo sino en el hecho de compartir ese conocimiento y en el trabajo colaborativo», ha asegurado. «Tenemos que pensar en otro tipo de educación», ha concluido.



El director general de Educación y Cultura de la Comisión Europea ha abierto con su conferencia el encuentro que bajo el lema Expanding Learning Scenarios - Opening up the Educational Landscape ('Ampliando el panorama del aprendizaje - Abriendo el paisaje educativo'), reúne a casi cuatrocientos académicos y profesionales del aprendizaje virtual de más de cuarenta países en unas jornadas que tienen lugar en el hotel Catalonia Barcelona Plaza.





Cambio disruptivo



Antes de la conferencia de Prats Monné han tenido lugar los discursos de bienvenida de las autoridades. Josep A. Planell, rector de la UOC –que ha hablado por teleconferencia, puesto que se encuentra en la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas que tiene lugar en Badajoz– ha recordado el cambio disruptivo que internet ha significado para las universidades, que ha comportado aspectos positivos (incremento de la demanda de educación superior), problemáticos (desubicación de algunos académicos) y ha abierto incógnitas (la globalización de la educación superior). Planell, para quien «innovación y cambio son rasgos esenciales e inherentes a la formación, la educación y la investigación», destacó que ante los retos de la educación a distancia, «hay que personalizar la oferta con un aprendizaje basado en competencias, experimentar continuamente y convertir la tecnología en aliada, convirtiendo la investigación y su aplicación en nucleares en nuestros equipos para que sea el eslabón entre quien estudia, quien enseña, quien investiga y quien se forma».



Por su parte, Antonio Moreira Teixeira, presidente de EDEN –la mayor red europea de instituciones y de individuos en el área de la enseñanza abierta y digital– ha recordado que EDEN es «un nodo europeo para los expertos mundiales en educación en línea», puesto que esta organización europea dispone de ciento ochenta instituciones adheridas y más de un millar de miembros de sesenta países diferentes. Moreira también ha destacado que el congreso tratará aspectos clave para el futuro de la educación superior, como la personalización del aprendizaje, los nuevos enfoques en innovación pedagógica o los nuevos modelos de negocio, entre otros.



Por otro lado, Lluís Jofre, director general de Universidades e Investigación de la Generalitat de Cataluña, ha recordado «el fuerte compromiso del país con la investigación y la educación superior» y para ilustrarlo ha recordado que mientras los catalanes representan un 1,5 % de la población europea, la investigación que produce es el 3 %. También ha afirmado que actualmente «la gente necesita educación a lo largo de toda la vida» y ha hecho un símil con el cambio tecnológico que afecta a la televisión convencional. «Del mismo modo que la televisión se está transformando, también cambiarán los estudios universitarios», ha concluido.



Este encuentro internacional tiene lugar en el marco del vigésimo aniversario de la UOC y del vigésimo quinto aniversario de EDEN. Precisamente, como parte de las celebraciones del vigésimo aniversario de la UOC, se presenta en el Congreso de Barcelona una serie de actividades que incluyen relaciones en red, talleres, presentaciones, etc.





Congreso Anual 2015 de EDEN

Expanding Learning Scenarios - Opening up the Educational Landscape



#EDEN15

Días: del 9 al 12 de junio

Lugar: Hotel Catalonia Barcelona Plaza

Plaza de España, 6-8

08014 Barcelona