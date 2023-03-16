El Congreso ha permitido que durante cuatro días hasta 380 expertos hayan podido conocer de primera mano los diferentes proyectos y experiencias de un modelo educativo que los datos demuestran que no deja de crecer en todo el mundo. Prueba de ello es que los participantes provenían de 45 países diferentes.

Retos y problemas de futuro

Antes de las conclusiones finales, algunos ponentes han hecho aportaciones en el mismo sentido que Teixeira. Así, Alain Tait (Open University, Reino Unido) se ha referido a la educación a distancia aplicada a las TIC como un «tsunami» dentro del sistema educativo y ha destacado que «la demanda es enorme»; un tsumani, sin embargo, que no deja de transformarse. «En los últimos quince años, en los que ha ido creciendo la educación a distancia, el vocabulario no ha parado de cambiar debido a los cambios tecnológicos», ha argumentado.

Por su parte, Albert Sangrà, director académico de la Cátedra Unesco de Educación y Tecnología para el Cambio Social y exdirector académico del eLearn Center de la UOC, ha coincidido en la calificación de «tsunami» y lo ha ilustrado con estadísticas que demuestran el fuerte crecimiento de la educación a distancia desde inicios de los años noventa. «Pero no estamos hablando de distancia —ha aclarado— sino de flexibilidad. La gente pide disponer de más flexibilidad a la hora de aprender».

Además del aumento de la demanda y la flexibilidad, Sangrà, como Teixeira, ha destacado la personalización como uno de los grandes retos de futuro. «La personalización significa asegurarse de que se tienen en cuenta las diferencias individuales», ha apuntado. Según este experto, sin embargo, la nueva situación no está exenta de problemas que hay que superar, como el poder de las multinacionales tecnológicas, el control de los ciudadanos por parte de las empresas que disponen de sus datos personales o las contradicciones y los costes del acceso abierto del conocimiento, entre otros.

Galardón por un proyecto inclusivo

Teixeira también ha destacado «el reconocimiento de la calidad de la investigación producida». En este sentido, durante el Congreso se han entregado diferentes galardones, entre los que destacan el de la mejor investigación y el de la mejor práctica, que han recaído en un mismo proyecto de la Universidad de Aalborg (Dinamarca), que utiliza la tecnología como vehículo para la inclusión de estudiantes con déficit de atención en escuelas ordinarias. En 2012 el Gobierno danés aprobó una ley de inclusión por la que se pedía a las escuelas públicas que acogieran casi a la totalidad de los estudiantes, lo que supuso que aquellos con necesidades especiales que hasta entonces iban a escuelas especiales fueron a escuelas ordinarias. La experiencia ha demostrado que las intervenciones con las TIC en estos alumnos han provocado un alto impacto en cuanto a inclusión académica: los ayuda a mantener la atención y mejora la participación, el autocontrol y la comprensión, entre otros aspectos positivos.

El Congreso, que ha sido muy comentado en las redes sociales —solo el primer día ya generó 1.400 tuits—, ha coincidido, por una parte, con la celebración del vigesimoquinto aniversario de EDEN y, por la otra, con los veinte años de la creación de la UOC. El próximo año este encuentro de expertos internacionales de educación a distancia tendrá lugar en Budapest.