Además, se ha contemplado la posibilidad de que cualquier persona que esté interesada en obtener este certificado pueda matricularse exclusivamente de la asignatura en cuestión.



La ACTIC es el certificado acreditativo de la competencia digital, emitido por la Generalitat de Cataluña, entendido como la combinación de conocimientos, habilidades y actitudes en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación que las personas despliegan en situaciones reales para lograr objetivos determinados con eficacia y eficiencia.



La UOC se convierte así en la primera universidad que convalida este reconocimiento oficial de competencias. La equivalencia, de hecho, beneficia también a los 3.000 estudiantes que han superado la asignatura CTIC en el curso académico 2014-2015, pero no tiene efecto retroactivo.





Simplificación de procesos



La ACTIC es un certificado muy útil en procesos de búsqueda de trabajo, puesto que simplifica los procesos de selección de personal a la hora de evaluar las aptitudes digitales de una persona para ocupar un determinado puesto de trabajo. Ante cualquier empresa o administración, estos certificados son, pues, una herramienta que puede facilitar la obtención de un trabajo, la promoción profesional, el acceso a herramientas de aprendizaje virtual y la obtención de una certificación profesional.



CTIC es una asignatura semestral obligatoria de seis créditos ECTS (150 h) de la UOC. Es de matrícula recomendada en el primer semestre y tiene como principal finalidad iniciar a los estudiantes de forma gradual e integrada en la adquisición de la competencia propia de la UOC: «uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional». Esta competencia comprende el uso racional y crítico de las TIC para trabajar y estudiar en la sociedad de la información.





Competencias específicas



Las competencias específicas que se adquieren, mediante la metodología de trabajo por proyectos en equipo, son las siguientes:

Búsqueda y selección de la información en la red.

Tratamiento y elaboración de la información digital.

Presentación y difusión de la información digital.

Nociones básicas de tecnología digital.

Planificación del trabajo en un entorno virtual.

Gestión del proyecto digital.

Estrategias de comunicación en la red.

Trabajo en equipo en red.

Actitud digital.