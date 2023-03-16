Estos 27.000 estudiantes están convocados a un total de 50.500 pruebas de evaluación final y 2.500 virtuales en el extranjero. De ellas, casi el 82 % son pruebas de síntesis, validación y finales que se realizan cuando los estudiantes tienen superada la evaluación continua durante el semestre, mientras que el resto son exámenes finales. La mayoría de estudiantes convocados son mujeres, un 52,46 %, mientras que los hombres representan el 47,54 %.



Del total de estudiantes, unos 24.400 realizan las pruebas en lengua catalana y 2.500 en castellano. Geográficamente, las 8 sedes de Cataluña son las que acogen el mayor volumen de estudiantes, unas 21.100 personas. Por otro lado, más de 1.300 estudiantes de la UOC harán más de 2.000 pruebas virtuales en el extranjero, repartidos en 60 países de todo el mundo a excepción de Andorra, donde se realizan 306 pruebas finales en la sede de examen ubicada en Sant Julià de Lòria.



Fuera de Cataluña, la mayoría de personas convocadas a estas pruebas finales se concentran principalmente en las islas Baleares (1.169) y en el País Valenciano (1.172). En cuanto al resto del Estado, también destaca la comunidad de Madrid, con 1.272 estudiantes, seguida por Andalucía (458), Galicia (269), País Vasco (252), Canarias (202) y Aragón (164). Las sedes están ubicadas en Palma, Mahón, Ibiza, Valencia y Sant Joan de Alicante, así como en Leganés, Sevilla, Málaga, Santiago de Compostela, Bilbao, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza.



Por demarcaciones catalanas, la de Barcelona es la que concentra más estudiantes, con 14.737 personas convocadas a realizar las pruebas, con sedes de examen en la ciudad de Barcelona (Zona Universitaria y Ciutat Vella), el campus de Bellaterra, el Seminario de Vic y la FUB de Manresa. En la demarcación de Tarragona y las Tierras del Ebro hay 2.060 —con sedes de examen en la Feria de Reus y en el IES Joaquín Bau de Tortosa—, en la de Gerona 1.811 —con sede en la EUSES de Salt— y en la de Lérida un total de 1.057, con sede de examen en La Llotja de la capital del Segrià.



Una vez realizadas las pruebas, los estudiantes tendrán las notas finales entre el 8 y el 10 de julio; tienen la opción de recibirlas con una alerta SMS.





Adaptación a la diversidad funcional



Un total de 321 pruebas están adaptadas para personas con algún tipo de necesidad especial. De este modo, los 116 estudiantes con diversidad funcional que se examinan podrán tener adaptaciones de pruebas en braille o mediante un ordenador, además de otras acciones como la adaptación de las sedes de examen.





Pruebas cada vez más virtuales



En la tendencia a realizar las pruebas finales de evaluación de forma cada vez más virtual y tender hacia la eliminación del papel, las sedes de Girona, Sevilla, Málaga, Santiago, Tenerife y Las Palmas tendrán un registro electrónico de asistencia de los estudiantes.





Sedes de examen

Cataluña



Barcelona (Zona Universitaria): Facultad de Física y Química UB

Barcelona (Ciutat Vella): Facultad de Geografía e Historia UB

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Aulario Central UAB

Salt (Gironès): Escuela Universitaria de la Salud y el Deporte (EUSES)

Manresa: Fundación Universitaria del Bages (FUB)

Vic: Seminario de Vic

Reus: Feria de Reus (Tecnoparc)

Tortosa: IES Joaquín Bau

Lleida: La Llotja, palacio de congresos de Lleida

Andorra



Sant Julià de Lòria (Andorra): Universitat de Andorra

País Valenciano



Valencia: Universitat de València. Fundación Universidad Empresa (ADEIT)

Sant Joan de Alicante: Universidad Miguel Hernández (Edificio Balmis)

Islas Baleares



Palma: Escuela Superior de Diseño de las Islas Baleares

Mahón: IES Pasqual Calbó y Caldés

Ibiza: Colegio Nuestra Señora de la Consolación

Madrid



Leganés: Universidad Carlos III. Edificio Juan Benet

Andalucía



Sevilla: Centro de Negocios Galia Puerto

Málaga: Universidad de Málaga. Campus Universitario de Teatinos

Islas Canarias



Las Palmas de Gran Canaria: Campus Universitario de Tafira

Santa Cruz de Tenerife: Cámara de comercio, Industria y Navegación

Galicia



Santiago de Compostela: Escola Técnica Superior de Enxeñaría, Universidad de Santiago

País Vasco



Barakaldo: Bilbao Exhibition Centre-BEC

Aragón



Zaragoza: Facultad de Derecho, Universidad de Zaragoza