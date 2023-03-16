Más de 27.000 estudiantes de la UOC se examinan en 23 puntos repartidos por Cataluña, el resto del Estado y Andorra y de manera virtual en el extranjeroUn total de 27.033 estudiantes de la UOC participan este semestre en las pruebas finales de evaluación, que se desarrollan entre este miércoles 17 y los sábados 20 y 27 de junio. Un total de 23 sedes repartidas por el Estado y Andorra acogen durante estos tres días más de 50.000 pruebas con el apoyo de 400 personas de gestión y 200 profesores, una de las mayores logísticas que se hacen de este tipo en el Estado.
Estos 27.000 estudiantes están convocados a un total de 50.500 pruebas de evaluación final y 2.500 virtuales en el extranjero. De ellas, casi el 82 % son pruebas de síntesis, validación y finales que se realizan cuando los estudiantes tienen superada la evaluación continua durante el semestre, mientras que el resto son exámenes finales. La mayoría de estudiantes convocados son mujeres, un 52,46 %, mientras que los hombres representan el 47,54 %.
Del total de estudiantes, unos 24.400 realizan las pruebas en lengua catalana y 2.500 en castellano. Geográficamente, las 8 sedes de Cataluña son las que acogen el mayor volumen de estudiantes, unas 21.100 personas. Por otro lado, más de 1.300 estudiantes de la UOC harán más de 2.000 pruebas virtuales en el extranjero, repartidos en 60 países de todo el mundo a excepción de Andorra, donde se realizan 306 pruebas finales en la sede de examen ubicada en Sant Julià de Lòria.
Fuera de Cataluña, la mayoría de personas convocadas a estas pruebas finales se concentran principalmente en las islas Baleares (1.169) y en el País Valenciano (1.172). En cuanto al resto del Estado, también destaca la comunidad de Madrid, con 1.272 estudiantes, seguida por Andalucía (458), Galicia (269), País Vasco (252), Canarias (202) y Aragón (164). Las sedes están ubicadas en Palma, Mahón, Ibiza, Valencia y Sant Joan de Alicante, así como en Leganés, Sevilla, Málaga, Santiago de Compostela, Bilbao, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza.
Por demarcaciones catalanas, la de Barcelona es la que concentra más estudiantes, con 14.737 personas convocadas a realizar las pruebas, con sedes de examen en la ciudad de Barcelona (Zona Universitaria y Ciutat Vella), el campus de Bellaterra, el Seminario de Vic y la FUB de Manresa. En la demarcación de Tarragona y las Tierras del Ebro hay 2.060 —con sedes de examen en la Feria de Reus y en el IES Joaquín Bau de Tortosa—, en la de Gerona 1.811 —con sede en la EUSES de Salt— y en la de Lérida un total de 1.057, con sede de examen en La Llotja de la capital del Segrià.
Una vez realizadas las pruebas, los estudiantes tendrán las notas finales entre el 8 y el 10 de julio; tienen la opción de recibirlas con una alerta SMS.
Adaptación a la diversidad funcional
Un total de 321 pruebas están adaptadas para personas con algún tipo de necesidad especial. De este modo, los 116 estudiantes con diversidad funcional que se examinan podrán tener adaptaciones de pruebas en braille o mediante un ordenador, además de otras acciones como la adaptación de las sedes de examen.
Pruebas cada vez más virtuales
En la tendencia a realizar las pruebas finales de evaluación de forma cada vez más virtual y tender hacia la eliminación del papel, las sedes de Girona, Sevilla, Málaga, Santiago, Tenerife y Las Palmas tendrán un registro electrónico de asistencia de los estudiantes.
Sedes de examen
Cataluña
Barcelona (Zona Universitaria): Facultad de Física y Química UB
Barcelona (Ciutat Vella): Facultad de Geografía e Historia UB
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Aulario Central UAB
Salt (Gironès): Escuela Universitaria de la Salud y el Deporte (EUSES)
Manresa: Fundación Universitaria del Bages (FUB)
Vic: Seminario de Vic
Reus: Feria de Reus (Tecnoparc)
Tortosa: IES Joaquín Bau
Lleida: La Llotja, palacio de congresos de Lleida
Andorra
Sant Julià de Lòria (Andorra): Universitat de Andorra
País Valenciano
Valencia: Universitat de València. Fundación Universidad Empresa (ADEIT)
Sant Joan de Alicante: Universidad Miguel Hernández (Edificio Balmis)
Islas Baleares
Palma: Escuela Superior de Diseño de las Islas Baleares
Mahón: IES Pasqual Calbó y Caldés
Ibiza: Colegio Nuestra Señora de la Consolación
Madrid
Leganés: Universidad Carlos III. Edificio Juan Benet
Andalucía
Sevilla: Centro de Negocios Galia Puerto
Málaga: Universidad de Málaga. Campus Universitario de Teatinos
Islas Canarias
Las Palmas de Gran Canaria: Campus Universitario de Tafira
Santa Cruz de Tenerife: Cámara de comercio, Industria y Navegación
Galicia
Santiago de Compostela: Escola Técnica Superior de Enxeñaría, Universidad de Santiago
País Vasco
Barakaldo: Bilbao Exhibition Centre-BEC
Aragón
Zaragoza: Facultad de Derecho, Universidad de Zaragoza