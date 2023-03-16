La investigación de Cabot se incluye en el ámbito de la ingeniería del software, sobre todo promoviendo el uso riguroso del modelado y otras técnicas de ingeniería en el desarrollo de aplicaciones, sin olvidar el elemento más imprevisible en todo proyecto de desarrollo: las personas que participan en él. En este sentido, está muy interesado en colaborar con la industria para realizar acciones de transferencia tecnológica y, sobre todo, aprender sobre las necesidades de los desarrolladores de software para llevar término futuras investigaciones con una aplicación real.

Previamente, este experto ha sido profesor de la École des Mines de Nantes, líder del grupo de investigación AtlanMod en INRIA y profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC durante varios años. También ha trabajado en la Universitat Politècnica de Catalunya, en Barcelona; en la Universidad de Toronto, en Canadá, y en la Politécnica de Milán, en Italia.

Es al mismo tiempo fundador de la empresa de servicios especializados en WordPress Nelio Software .

Captar talento externo

Con Cabot se inicia la estrategia de captación de talento externo, en este caso por medio de la convocatoria de ICREA, convocatoria de mucho prestigio internacional para permitir que los mejores investigadores internacionales vengan a Cataluña para formar, a su alrededor, grupos potentes en su temática.

Sobre ICREA

ICREA, por medio de un proceso de selección basado en el talento científico, contrata a investigadores de todo el mundo que después cede a las universidades y los institutos de investigación del país.

De este modo también contribuye a facilitar el regreso de los investigadores propios que han llevado a cabo su carrera investigadora en centros de fuera de Cataluña.