Reconocimiento de la Fundación Vodafone por los 20 años de educación en línea de la UOCLa Fundación Vodafone España ha otorgado un reconocimiento a la UOC por sus 20 años de educación en línea, dentro de la XV edición del Premio Vodafone de Periodismo. El jurado de este premio reconoce a profesionales e instituciones que hayan destacado por aspectos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación y su aplicación.
La Fundación Vodafone España ha otorgado este galardón a «la labor de la primera universidad en la red» que ha sido «diseñada desde un principio con un modelo educativo 100 % en línea»; el jurado ha valorado especialmente sus áreas de investigación relacionadas con la investigación de la sociedad de la información y la comunicación y con el aprendizaje en línea. Así pues, destaca especialmente la existencia de la Cátedra Unesco de Educación y Tecnología para el Cambio Social.
El premio Vodafone de Periodismo, con una dotación de 20.000 euros y un jurado formado principalmente por profesionales de medios de comunicación de referencia en el Estado español, también ha reconocido en esta edición a otras instituciones como la UNED y profesionales del periodismo en diferentes categorías como Rebeca Arroyo, José Manuel Nieves e Ignacio de Castillo.