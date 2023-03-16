La Fundación Vodafone España ha otorgado este galardón a «la labor de la primera universidad en la red» que ha sido «diseñada desde un principio con un modelo educativo 100 % en línea»; el jurado ha valorado especialmente sus áreas de investigación relacionadas con la investigación de la sociedad de la información y la comunicación y con el aprendizaje en línea. Así pues, destaca especialmente la existencia de la Cátedra Unesco de Educación y Tecnología para el Cambio Social.

El premio Vodafone de Periodismo, con una dotación de 20.000 euros y un jurado formado principalmente por profesionales de medios de comunicación de referencia en el Estado español, también ha reconocido en esta edición a otras instituciones como la UNED y profesionales del periodismo en diferentes categorías como Rebeca Arroyo, José Manuel Nieves e Ignacio de Castillo.