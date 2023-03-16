La UOC mejora las condiciones de pago de las matrículas a sus estudiantes

Las opciones de pago para cada trámite están especificadas en el apartado de Estudia en la UOC del web de la Universidad y en la Secretaría virtual, así como en otros espacios específicos de acceso para los estudiantes. Entre las opciones, figuran:

Pago fraccionado (AGAUR). La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.

Pago fraccionado (UOC). Abonando un importe en concepto de gestión de pago fraccionado, no se aplica ningún tipo de interés.

Pago por medio de código numérico.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera.

Préstamo de entidad financiera. Los estudiantes de la UOC pueden beneficiarse de condiciones ventajosas con diferentes entidades financieras.

Domiciliación bancaria al contado.

Pago desde el extranjero.

Nueva política de precios

La mejora en las condiciones de pago va acompañada de la nueva política de precios de la UOC. Así, en el momento de acceder a la universidad, los estudiantes que se matriculen por primera vez encontrarán un sistema que iguala los precios para grados, másteres universitarios, licenciaturas, diplomaturas e ingenierías independientemente del idioma en que se curse la oferta; un precio más reducido para primeras matrículas; y un sistema de descuentos, entre los que destacan precios más reducidos en función de la situación personal.