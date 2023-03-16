Un posgrado especializado en dolor de cabeza, por primera vez en España

Se trata de un posgrado impartido por neurólogos del Grupo de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología y adscritos a la International Headache Society que, por primera vez, se dirige a un público generalista en medicina. Médicos de familia, de urgencias, de medicina interna, anestesistas, pediatras, enfermeras, psicólogos, rehabilitadores o cualquier profesional que trate con enfermos de cefaleas puede ahondar en las causas y tratamientos de esta patología.



Asimismo, gracias a la especialización del claustro docente, el abordaje del posgrado será multidisciplinario y se desarrollará basándose en la nueva clasificación internacional de las cefaleas desde el punto de vista del diagnóstico, y de la medicina basada en la evidencia desde el punto de vista de tratamiento.



«El curso está pensado para que profesionales de distintas disciplinas vinculadas a la salud adquieran una visión global, pero sobre todo práctica, de los distintos tratamientos del dolor de cabeza», comenta el Dr. Robert Belvís, director del programa del nuevo posgrado de la UOC y jefe clínico del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Dexeus en Barcelona.



El posgrado, de 30 créditos académicos, abordará de manera general desde las causas y el impacto de las cefaleas hasta las distintas terapias avanzadas existentes. Todo acompañado con casos clínicos reales para capacitar al alumno en el correcto diagnóstico y tratamiento del dolor de cabeza.