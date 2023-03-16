MBA de Finanzas islámicas: la nueva apuesta de la UOC y la HBMSU de Dubái

La banca islámica opera obedeciendo a la ley islámica (sharía), que precisamente prohíbe pagar o recibir intereses y obtener ganancias derivadas del intercambio de dinero por dinero. Ello, sin embargo, no ha impedido que en las últimas décadas las finanzas islámicas se hayan desarrollado a escala global de forma muy importante, con un crecimiento un 50 % más rápido que el sector bancario global. Y es que, aunque se trata de un sistema financiero aún pequeño, se espera un crecimiento importante en los próximos años: en 2011 se situaba en 1,3 billones de dólares y en 2020 alcanzará los 4 billones de dólares.



Àngels Fitó, directora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, explica que «teniendo en cuenta este escenario, y al tratarse de un sistema financiero muy singular, hemos querido adelantarnos y diseñar para el curso 2015-2016 un programa de MBA especializado en finanzas islámicas».



El título, pionero en España, cuenta con la colaboración de la primera universidad en línea de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), la Hamdan bin Mohammed Smart University (HBMSU), con sede en Dubái, así como con el apoyo del primer ministro de los EAU. Se trata, por tanto, de una alianza estratégica, porque vincula a la UOC con la ciudad llamada a convertirse en la capital de la economía islámica.





Las finanzas islámicas, un sistema financiero en expansión



Desde que en 1975 se creó el primer banco en Dubái, el sistema financiero islámico no ha hecho más que crecer, hasta contar actualmente con más de 350 bancos e instituciones financieras islámicas, que se rigen según la sharía o ley islámica, presentes en más de 60 países de Europa y de América, África, el sudeste asiático o Australia.



Hoy en día, esta importantísima actividad convive segregada o imbricada con el sistema bancario convencional, con modelos y sistemas de supervisión diferentes en función de cada país. Mientras que, por ejemplo, Bahrein y Qatar favorecen la inclusión de esta banca en el mismo régimen que la banca occidental, Malasia y el Yemen optan por una regulación propia y diferente.



Sea como fuere, el interés por este sistema financiero no ha hecho más que empezar, como lo demuestra el hecho de que el estado alemán de Sajonia-Anhalt se convirtió en 2004 en el primer emisor no musulmán en el mercado mundial de deuda islámica, captando cerca de 100 millones de euros en un innovador esfuerzo por atraer a nuevos perfiles de inversores.



Según Àngels Fitó, responsable del programa, «las finanzas islámicas adquirirán mayor protagonismo, no solo porque serán una importante fuente de creación de riqueza o por su capacidad de atraer inversiones de los centros financieros más importantes del mundo, sino también porque el modelo que proponen representa una seria alternativa a la financiación tradicional, que a escala global se ha visto cuestionada por la crisis financiera de estos años».





Un programa compartido con valor añadido



El acuerdo entre la HBMSU y la UOC dará lugar a un programa de alto valor diferenciador para profesionales de perfil ejecutivo que busquen especializarse en la dirección de organizaciones del ámbito de las finanzas islámicas. Para Àngels Fitó, «el objetivo es no solo cubrir una necesidad formativa de un sector con grandes perspectivas, sino que, al hacerlo desde dos instituciones educativas en línea, lo que queremos es promover la formación y la conexión de empresarios que trabajan en red».



Según Fitó, «el programa de este MBA ofrecerá una visión complementaria entre la dirección empresarial (management) y la función bancaria islámica». Durante el primer año, los estudiantes recibirán conocimientos y competencias de dirección empresarial sobre las áreas funcionales propias de las instituciones públicas y privadas. En el segundo curso, bajo la dirección de la HBMSU, se proporcionará una formación en profundidad sobre los aspectos clave de las finanzas desde la perspectiva islámica (economía, jurisprudencia, marco legal y regulador, finanzas, banca...). El programa culminará con un proyecto y una semana empresarial (business week).