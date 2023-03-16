La UOC ofrecerá a partir de ahora la posibilidad de obtener dos titulaciones estudiándolas de forma combinada. Este tipo de titulaciones ofrece ventajas a la hora de acceder al mercado laboral, ya que el estudiante logra una formación completa en menos tiempo (no debe completar dos carreras consecutivamente) y se combinan unos conocimientos que tienen una gran demanda en el sector profesional. De este modo, los estudiantes que se hayan matriculado en ellos podrán aprovechar las ventajas de disponer de dos estudios que están relacionados y dar rentabilidad a los créditos cursados.



Las dobles titulaciones que se ofrecen son:

Además, para el próximo curso, la UOC amplía la oferta formativa oficial con 12 nuevos títulos, de los cuales 4 son grados y 8 son másteres universitarios. Como novedad, muchos de los programas los imparte junto con otras universidades, como la Universidad de Barcelona (UB), la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) o la Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña (UVic).



En cuanto a los nuevos grados, la UOC ofrece los siguientes programas:

Grado de Economía. Grado con una carga lectiva de 240 ECTS. Empieza el 16 de septiembre. Se imparte en castellano y catalán.

Grado de Gestión y Administración Pública (UOC-UB). Este nuevo grado, compartido con la Universidad de Barcelona, ​​empieza el 16 de septiembre y tiene una carga lectiva de 240 ECTS. Se imparte en catalán.

Grado de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas (UOC-UVic). Titulación compartida con la Universidad de Vic. Tiene como fecha de comienzo el 16 de septiembre y una carga lectiva de 240 ECTS, y es de carácter multilingüe.

Grado de Historia, Geografía y Arte (UOC-UdL). Compartido con la Universidad de Lérida, empieza el 16 de septiembre. Tiene una carga lectiva de 240 ECTS y se imparte en catalán.

Máster universitario de Gestión cultural (UOC-UdG). Con 60 ECTS de carga lectiva y fecha de comienzo el 14 de octubre, este grado, compartido con la Universidad de Gerona, se imparte en castellano y catalán.

Máster universitario de Mediterráneo antiguo (UOC-UAB-UAH). Tiene una carga lectiva de 60 ECTS y empieza el 14 de octubre. Compartido con la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Alcalá de Henares, se imparte en castellano y catalán.

Máster universitario de Empleo y mercado de trabajo: intervención y coaching en el ámbito laboral. Con una carga lectiva de 60 ECTS, empieza el 14 de octubre y se imparte en castellano.

Máster universitario de Neuropsicología. Con comienzo el 14 de octubre y 60 ECTS de carga lectiva, se imparte en castellano y catalán.

Máster universitario de Turismo, sostenibilidad y TIC . Tiene una carga lectiva de 60 ECTS y empieza el 14 de octubre. Se trata de un programa de carácter multilingüe.

. Tiene una carga lectiva de 60 ECTS y empieza el 14 de octubre. Se trata de un programa de carácter multilingüe. Máster universitario de Bioinformática y bioestadística (UOC-UB). Este máster está compartido con la Universidad de Barcelona. Tiene una carga lectiva de 60 ECTS, empieza el 16 de septiembre y se imparte en castellano.

Máster universitario de Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. Su carga lectiva es de 60 ECTS, empieza el 16 de septiembre y se imparte en catalán y castellano.

Máster universitario de Software libre (UOC-URJC). Este máster está compartido con la Universidad Rey Juan Carlos. Su carga lectiva es de 60 ECTS, empieza el 16 de septiembre y se imparte en castellano.



Casi una veintena de nuevas titulaciones propias



En cuanto a los títulos propios, para el próximo curso la UOC lanza 19 nuevos programas, entre másteres, diplomas de posgrado, especializaciones y cursos.



Distribuidos por áreas de conocimiento, con respecto a los Estudios de Ciencias de la Salud, la UOC ofrece:

Por su parte, los Estudios de Artes y Humanidades incorporan los siguientes estudios:

Diploma de posgrado de Gestión de eventos culturales, deportivos y corporativos. Este diploma tiene 30 ECTS de carga lectiva y empieza el 14 de octubre. Es de carácter multilingüe.

Dentro de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, las novedades incluyen 2 nuevos diplomas de posgrado:

Diploma de posgrado de Dirección y coordinación de centros educativos . Diploma con una carga lectiva de 30 ECTS y con comienzo el 17 de octubre. Se imparte en castellano.

. Diploma con una carga lectiva de 30 ECTS y con comienzo el 17 de octubre. Se imparte en castellano. Diploma de posgrado de Salud mental colectiva: dispositivos y herramientas para la elaboración de procesos participativos en salud mental. Compartido con la Universidad Rovira i Virgili, este diploma empieza el 14 de octubre y se imparte en castellano.

Los Estudios de Economía y Empresa también ofrecen novedades para el curso 2015-2016, que incluyen un Executive MBA con la Hamdan Bin Mohammed Smart University, el cual abre, para la UOC, la puerta del mundo árabe.

Diploma de posgrado de Dirección de marketing y ventas . Con comienzo el 14 de octubre, tiene una carga lectiva de 30 ECTS y se imparte en castellano.

. Con comienzo el 14 de octubre, tiene una carga lectiva de 30 ECTS y se imparte en castellano. Executive MBA in Islamic Banking & Finance UOC-HBMSU. Programa compartido con la Hamdan Bin Mohammed Smart University. Tiene una carga lectiva de 60 ECTS y los contenidos son en inglés.

Los Estudios de Derecho y Ciencia Política son los que aglutinan más oferta nueva para este nuevo curso, también con relación a la titulación propia:

Dentro de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación, las novedades llegan con 2 diplomas propios:

Diploma de posgrado de Smart cities: ciudad y tecnología . Diploma con una carga lectiva de 30 ECTS, que tiene como fecha de inicio el 14 de octubre y se imparte en castellano.

. Diploma con una carga lectiva de 30 ECTS, que tiene como fecha de inicio el 14 de octubre y se imparte en castellano. Diploma de posgrado de Desarrollo de aplicaciones web. Con una carga lectiva de 30 ECTS, empieza el 14 de octubre y se imparte en castellano.

Los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación incorporan para el curso 2015-2016 un nuevo diploma de posgrado:

Diploma de posgrado de Comunicación alimentaria. Este diploma tiene una carga lectiva de 30 ECTS, se imparte en castellano y empieza el próximo 14 de octubre.



Nuevos cursos de preparación para exámenes oficiales



La UOC también incorpora, por primera vez, el Curso de preparación para el examen estatal de acceso a la profesión de abogado, que empieza el 16 de septiembre, se imparte en castellano y tiene una carga lectiva de 4 ECTS.



Por último, dentro de la oferta de la Escuela de Lenguas de la UOC, se impartirán los cursos de preparación de nivel 2 y 3 para el examen Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK), la única prueba oficial de nivel de chino en China: