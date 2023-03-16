31/7/15 · Institucional

Dobles titulaciones y una treintena de títulos nuevos oficiales y propios, novedades del próximo curso de la UOC

En un contexto en el que la formación especializada y de calidad cada vez tiene más demanda, la UOC ha preparado novedades en la oferta formativa para el curso 2015-2016 con el objetivo de adaptarse a los nuevos perfiles profesionales que pide el mercado laboral. Para el curso 2015-2016, que empieza en septiembre, la oferta formativa se amplía con 12 nuevos grados y másteres y 19 títulos propios. Asimismo, la universidad ofrece 3 nuevos estudios de doble titulación que permiten estudiar de forma combinada 2 títulos oficiales. Estas novedades se completan con nuevos cursos de preparación para los exámenes oficiales de abogacía y de lengua china.

La UOC ofrecerá a partir de ahora la posibilidad de obtener dos titulaciones estudiándolas de forma combinada. Este tipo de titulaciones ofrece ventajas a la hora de acceder al mercado laboral, ya que el estudiante logra una formación completa en menos tiempo (no debe completar dos carreras consecutivamente) y se combinan unos conocimientos que tienen una gran demanda en el sector profesional. De este modo, los estudiantes que se hayan matriculado en ellos podrán aprovechar las ventajas de disponer de dos estudios que están relacionados y dar rentabilidad a los créditos cursados.

Las dobles titulaciones que se ofrecen son:

Además, para el próximo curso, la UOC amplía la oferta formativa oficial con 12 nuevos títulos, de los cuales 4 son grados y 8 son másteres universitarios. Como novedad, muchos de los programas los imparte junto con otras universidades, como la Universidad de Barcelona (UB), la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) o la Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña (UVic).

En cuanto a los nuevos grados, la UOC ofrece los siguientes programas:

  • Grado de Economía. Grado con una carga lectiva de 240 ECTS. Empieza el 16 de septiembre. Se imparte en castellano y catalán.


Casi una veintena de nuevas titulaciones propias

En cuanto a los títulos propios, para el próximo curso la UOC lanza 19 nuevos programas, entre másteres, diplomas de posgrado, especializaciones y cursos.

Distribuidos por áreas de conocimiento, con respecto a los Estudios de Ciencias de la Salud, la UOC ofrece:

Por su parte, los Estudios de Artes y Humanidades incorporan los siguientes estudios:

Dentro de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, las novedades incluyen 2 nuevos diplomas de posgrado:

Los Estudios de Economía y Empresa también ofrecen novedades para el curso 2015-2016, que incluyen un Executive MBA con la Hamdan Bin Mohammed Smart University, el cual abre, para la UOC, la puerta del mundo árabe.

Los Estudios de Derecho y Ciencia Política son los que aglutinan más oferta nueva para este nuevo curso, también con relación a la titulación propia:

Dentro de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación, las novedades llegan con 2 diplomas propios:

Los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación incorporan para el curso 2015-2016 un nuevo diploma de posgrado:


Nuevos cursos de preparación para exámenes oficiales

La UOC también incorpora, por primera vez, el Curso de preparación para el examen estatal de acceso a la profesión de abogado, que empieza el 16 de septiembre, se imparte en castellano y tiene una carga lectiva de 4 ECTS.

Por último, dentro de la oferta de la Escuela de Lenguas de la UOC, se impartirán los cursos de preparación de nivel 2 y 3 para el examen Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK), la única prueba oficial de nivel de chino en China:

Contacto de prensa

También te puede interesar

Más leídos

Ver más sobre Institucional
Accede