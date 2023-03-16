La estructura modular de contenidos que engloba el máster, de 60 créditos ECTS, acreditado por las dos universidades, se compone de itinerarios formativos en línea con un curso de especialización en Gestión de empresas del agua y cuatro posgrados: posgrado de Plantas de tratamiento de agua, posgrado de Redes, posgrado de Abastecimiento de agua potable y posgrado de Saneamiento de aguas residuales.



Al terminar el máster los participantes estarán capacitados para ocupar cargos de responsabilidad en empresas y organismos de gestión del agua, como la dirección general y gerencia o bien direcciones técnicas o de operaciones.



El máster se iniciará el próximo mes de octubre y va dirigido a personas de habla española. El impulsor de este proyecto es la Escuela del Agua de Agbar, referente formativo de los profesionales del sector del agua. Tanto el conjunto de programas formativos presenciales o semipresenciales de la Escuela del Agua como en particular los itinerarios en línea siguen un modelo pedagógico diseñado por especialistas de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales.



Este proyecto es la evolución de más de diez años de experiencia en propuestas de máster de Gestión del agua y ejemplo de innovación educativa para los profesionales del sector. Dispone de un equipo docente de alto nivel académico y de experiencia empresarial preparado para formar a los líderes del sector del agua.



El modelo pedagógico de la oferta formativa en línea sobre tecnología y gestión del agua está pensado para facilitar un aprendizaje autónomo, flexible y orientado a la práctica, una metodología innovadora fundamentada en la resolución de retos basados en desafíos profesionales reales que los participantes deberán afrontar durante su vida profesional.