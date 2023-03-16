La UOC refuerza su compromiso y apoyo con las Enfermedades Raras

Como incentivo para aumentar la participación, al iniciar el proyecto se informó sobre la colaboración entre UOC y FEDER. De esta forma, por cada actividad en la que los usuarios colaborasen, se recaudaría un dinero para poder realizar finalmente una donación al Servicio de Apoyo Psicológico de la Federación.



De esta forma, estudiantes de las distintas áreas de Psicología, actuales o de promociones anteriores, pudieron analizar de manera online diferentes temas sobre la formación de la institución en materia de Psicología. Además, no sólo colaboraron a mejorar la labor y el enfoque de los estudios de la propia Universidad, sino que fueron partícipes de un proyecto solidario que colabora con los más de tres millones de personas en España que conviven con una Enfermedad Poco Frecuente.



El Presidente de FEDER, Juan Carrión, ha mostrado su agradecimiento a la UOC ya que 'con iniciativas tan innovadoras como ésta, se consigue proyectar la realidad de las Enfermedades Poco Frecuentes a la par que se trabaja para mejorar la situación de quienes conviven con ellas'.



En la misma línea, tomando en consideración que los fondos irán destinados al SAP de la Federación, Carrión ha señalado que 'este gesto ayuda a dar sostenibilidad a recursos y herramientas imprescindibles para el colectivo que representamos'.





Servicio de Apoyo Psicológico



A través de esta herramienta de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) se ofrece todo tipo de apoyo psicológico, tanto individual como familiar, así como presencial, telefónico o, incluso, on-line. En este sentido, el SAP ofrece un profundo análisis en cada consulta. A través de un trato personalizado, se busca la mejor forma de colaborar y establecer una respuesta concreta y adecuada para canalizar el apoyo necesario. Además, también trabaja con talleres y Grupos de Ayuda Mutua, tomando como base las experiencias como factor enriquecedor.



No obstante, el SAP también trabaja por la formación, actividades de difusión, asesoramiento y elaboración de documentación.



Durante la anualidad 2015, desde el SAP se han atendido a un total de 85 sesiones individuales y a más de 150 personas a través de los Grupos de Ayuda Mutua, siendo uno de los recursos más solicitados de FEDER.