García Lorda es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, y doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, donde obtuvo la distinción cum laude por unanimidad. A lo largo de su trayectoria profesional ha estado al mando del equipo médico de grandes corporaciones, como Novartis Consumer Health y Nestlé Healthcare Nutrition, como responsable de la consolidación y dirección de los departamentos médicos. Asimismo, durante los últimos años ha desempeñado en la compañía médica Covidien/Medtronic el cargo de directora de actividades científicas y estudios clínicos en las áreas de salud gastrointestinal y pulmonar en el ámbito de Europa y países emergentes.



En el campo académico e investigador, destacan también sus experiencias internacionales como post-doctoral research fellowship en el Instituto de Nutrición Humana de la Universidad de Columbia de Nueva York y sus trabajos de investigación sobre obesidad, regulación del peso y composición corporal en el Centro de Investigación sobre la Obesidad de St. Luke's Roosevelt Hospital, NYC.



Con estudios de marketing (EADA Business School) y Dirección y liderazgo en gestión clínica (UOC), Pilar se enfrenta ahora a la dirección de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, creados en octubre de 2010.