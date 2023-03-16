Pilar García Lorda, nueva directora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOCLa Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha nombrado a Pilar García Lorda nueva directora de los Estudios de Ciencias de la Salud. Con más de veinte años de experiencia tanto profesional como docente en el campo de la investigación y nutrición clínica, Pilar García Lorda toma el relevo de Jaume Kulisevsky. La nueva responsable dirigirá esta área, que tiene como principales objetivos la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la optimización de la calidad de vida y el bienestar de la comunidad.
García Lorda es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, y doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, donde obtuvo la distinción cum laude por unanimidad. A lo largo de su trayectoria profesional ha estado al mando del equipo médico de grandes corporaciones, como Novartis Consumer Health y Nestlé Healthcare Nutrition, como responsable de la consolidación y dirección de los departamentos médicos. Asimismo, durante los últimos años ha desempeñado en la compañía médica Covidien/Medtronic el cargo de directora de actividades científicas y estudios clínicos en las áreas de salud gastrointestinal y pulmonar en el ámbito de Europa y países emergentes.
En el campo académico e investigador, destacan también sus experiencias internacionales como post-doctoral research fellowship en el Instituto de Nutrición Humana de la Universidad de Columbia de Nueva York y sus trabajos de investigación sobre obesidad, regulación del peso y composición corporal en el Centro de Investigación sobre la Obesidad de St. Luke's Roosevelt Hospital, NYC.
Con estudios de marketing (EADA Business School) y Dirección y liderazgo en gestión clínica (UOC), Pilar se enfrenta ahora a la dirección de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, creados en octubre de 2010.