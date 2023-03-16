El objetivo de este MOOC es ofrecer las claves interpretativas esenciales para analizar críticamente los aspectos estéticos, artísticos e ideológicos de la obra de Joan Miró, no solo con relación a las tradiciones culturales en las que se produjo sino también con referencia a las múltiples corrientes artísticas a las que dio respuesta.



Para divulgar la obra de Miró y su lenguaje artístico entre un público más amplio, el curso gira alrededor de cuatro áreas temáticas:

El módulo introductorio abre el foco para examinar la riqueza y la variedad técnica de la obra de Miró en todos los medios, desde sus primeros experimentos pictóricos hasta su último estilo expresionista. También examina su formación artística en la ciudad de Barcelona y su relación con los centros de poder de la cultura catalana.

El primer módulo se centra en el fuerte compromiso de Miró con la tierra y con su Cataluña natal, así como en su afinidad espiritual con el campo de Tarragona. También explora la posición política del artista y su activismo con relación a los movimientos sociales de su país y del extranjero.

El segundo módulo narra el diálogo de Miró con los poetas y escritores de las vanguardias catalana y francesa y su correspondiente desarrollo, a mediados de los años veinte, de un lenguaje de signos visuales que se integrará en su vocabulario de madurez. También se analiza su interés por la caligrafía y la tradición japonesa en este contexto.

El tercer módulo examina la excepcional habilidad técnica de Miró y sus innovadores trabajos en medios que van del dibujo, el collage y el óleo sobre lienzo a la escultura, la obra gráfica, la cerámica y el tapiz. Este módulo también explora su proceso de trabajo, desde la concepción inicial hasta la realización final de sus obras.

El cuarto y último módulo sitúa a Miró como fuerza motora en el desarrollo del arte del siglo xx, desde su innovador biomorfismo cuando trabajaba junto a los surrealistas franceses hasta su considerable influencia en los pintores de la emergente Escuela de Nueva York, como Arshille Gorky y Jackson Pollock.

Este curso gratuito de cuatro semanas, alojado en la plataforma Miríadax, está diseñado para quienes deseen profundizar en la historia del arte y, en particular, en la obra de Joan Miró y el arte moderno. Dirigido tanto al público en general como a los especialistas en Humanidades, Bellas Artes, Historia del Arte y Mercado del Arte, se ofrece en diez entregas de material audiovisual, de aproximadamente cinco minutos cada una, en inglés y con subtítulos en castellano. Los estudiantes realizarán exámenes de tipo test relacionados con cada vídeo para que puedan evaluar su progreso y sus conocimientos a lo largo del curso.



Al terminar el curso el estudiante podrá obtener de manera gratuita un certificado de participación si ha superado, al menos, un promedio del 75 % de los módulos del curso. En caso de que además desee un certificado de superación, deberá solicitarlo, previo pago de 40 euros (impuestos incluidos), si ha superado el 100 % de todos y cada uno de los módulos del curso.



Se trata de un curso innovador, que forma parte de las numerosas actividades diseñadas para conmemorar los veinte años de la UOC.





La Cátedra Miró, una iniciativa pionera



La Cátedra Miró es un proyecto conjunto de la Universitat Oberta de Catalunya y la Fundació Joan Miró de Barcelona. Esta iniciativa pionera mantiene y amplía los principales objetivos de la Fundació: el estudio y la promoción de la obra de Joan Miró en el contexto catalán y con relación a las últimas tendencias culturales a escala internacional. Manteniendo la misma rigurosidad científica y cultural, la Cátedra Miró utiliza las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para desarrollar este programa.



Los principios rectores de la Cátedra Miró son la enseñanza, la investigación y la difusión cultural. En esta línea, la Universitat Oberta de Catalunya ofrece un curso de posgrado de alto nivel académico que culmina en un diploma de Estudios Mironianos. Este curso, diseñado por un grupo de reconocidos expertos en Joan Miró, examina la obra del artista en el amplio contexto histórico, cultural y social en el que se produjo.





Experiencia avalada en MOOC



La UOC cuenta con una avalada experiencia en el ámbito de los MOOC. La Universidad ha compartido diferentes contenidos mediante esta modalidad en varios cursos, entre ellos HandsON, de capacitación docente en el diseño de actividades de aprendizaje basadas en las TIC, Introducción al Business Intelligence, Tandem MOOC (SpeakApps), para mejorar el castellano o el inglés, y ePortfolio Self-development Study, para aprender a crear y gestionar un espacio en línea en el que se recogen pruebas/documentos acreditativos de las competencias y habilidades adquiridas por una persona a lo largo de un periodo.