Barcelona, 5 de octubre de 2015. A partir de hoy, los profesores universitarios disponen de la Guía de buenas prácticas para el uso docente de Wikipedia en sus aulas. Con el manual, disponible en español, catalán e inglés, se quiere contribuir a extender el uso de los recursos educativos abiertos de la red de forma innovadora, y se puede descargar libremente desde el web del proyecto Wikipedia For HigherEducation (wiki4HE Project) del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC. La iniciativa forma parte de los resultados de un amplio trabajo de investigación liderado por el profesor Eduard Aibar y se enmarca en el programa de investigación de excelencia RecerCaixa, que impulsa la Obra Social "la Caixa" en colaboración con la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP).



Para la elaboración de esta publicación el equipo de investigadores ha revisado, desde 2012, las prácticas docentes universitarias más relevantes que se han llevado a cabo en este ámbito internacionalmente (algunas de ellas, en Columbia, Harvard, Yale y MIT). A partir del análisis de más de cincuenta experiencias, la guía presenta dieciocho ejemplos detallados y una serie de recomendaciones para los profesores que deseen profundizar en el diseño de sus prácticas docentes o iniciarse en este tipo de ejercicios.



También incluye una sección de recursos con información y referencias sobre otras experiencias docentes de ámbito nacional e internacional, y programas educativos que promueven estas prácticas (como por ejemplo una lista de los viquiproyectos docentes en la Viquipèdia catalana), así como una introducción al funcionamiento de la Wikipedia y los recursos educativos en abierto.



Una práctica muy común consiste en la ampliación de artículos ya existentes en la Wikipedia, añadiendo texto, referencias o contenido multimedia. Por ejemplo, en una asignatura de grado del ámbito de las humanidades se animaba a los alumnos a editar artículos relacionados con los conceptos trabajados en el aula y conseguir la mención de artículos «destacados» por parte de la comunidad wikipedista.





Múltiples beneficios educativos



Varios estudios señalan la existencia de múltiples beneficios educativos asociados al uso de las herramientas 2.0 en los procesos de aprendizaje, no solo por la mejora y profundización de muchas competencias específicas y generales, relevantes en la mayor parte de estudios universitarios, sino también por la introducción de nuevos roles en el aula y por una mejora de la transferencia del conocimiento. En el caso de la Wikipedia, podemos destacar los siguientes:

Fomenta varias habilidades de interacción y comunicación



Editar contenidos implica necesariamente mantener comunicación y colaboración con otras personas, incluyendo un público genérico e indeterminado, y la comunidad wikipedista en general. En estas interacciones se pueden mejorar las habilidades de discusión y de argumentación para defender las ediciones o correcciones que ha realizado el estudiante.

Desarrolla competencias de escritura y comprensión



En especial, fomenta la escritura de estilo académico con preferencia por los hechos objetivos, la capacidad de síntesis, el punto de vista neutral y la abundancia de referencias a otras fuentes. Dado que la edición puede consistir en la traducción y adaptación de artículos de otras versiones lingüísticas de la Wikipedia –o, cuando menos, en la comparación crítica con la información que ofrecen–, las competencias relativas al uso otras lenguas pueden ser también relevantes.

Potencia la capacidad de análisis y la evaluación crítica de los contenidos



Las actividades de preparación previas a la edición de un artículo potencian la capacidad de análisis de contenidos por parte de los estudiantes. Además, con esta actividad se fomenta igualmente la evaluación crítica de la calidad y fiabilidad de distintas fuentes de información necesarias para el proceso de documentación, y esto requiere, obviamente, ejercer la búsqueda de información y de conocimiento en diferentes fuentes (no solo en internet) y formatos. Por último, hay que hacer referencias y citas exactas y correctas sobre las fuentes utilizadas en la elaboración del texto.

Aumenta la motivación de los estudiantes



En la mayor parte de experiencias docentes con la Wikipedia en el contexto universitario se constata un aumento claro en la motivación de los estudiantes. Los estudiantes, en vez de ver que sus trabajos o ejercicios son únicamente leídos y valorados por los profesores –y que permanecen después relegados en el olvido–, constatan como las contribuciones a la Wikipedia pueden tener utilidad para muchas personas, tanto dentro como fuera del mundo universitario. Los estudiantes son conscientes, en este sentido, de estar realizando una actividad en el «mundo real» y no únicamente una simulación en un entorno educativo.



Beneficios sociales



Editar la Wikipedia supone contribuir a un bien común del que pueden beneficiarse muchas personas, con el único requisito de disponer de una conexión a internet. En un entorno social global con grandes dificultades para acceder al conocimiento de forma abierta –debidas a restricciones tecnológicas, legales o económicas–, la Wikipedia representa una apuesta clara por el acceso abierto y libre al conocimiento de todo tipo. Además, se ha convertido en un canal importantísimo de comunicación pública de la ciencia y es primordial que los propios científicos o académicos se impliquen más en la mejora de sus contenidos.