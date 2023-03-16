Casi una veintena de nuevos programas marcan el inicio de curso de posgrado

En total durante este curso de posgrado se ofrecen 30 másteres propios, 93 diplomas, 158 especializaciones y 17 cursos específicos.

Distribuidos por áreas de conocimiento, en cuanto a los Estudios de Ciencias de la Salud, la UOC ofrece como novedad en formación este semestre el diploma de posgrado de Diagnóstico y tratamiento del dolor de cabeza, la especialización de Infecciones de transmisión sexual y VIH y la especialización de Trastornos del movimiento.

Los Estudios de Artes y Humanidades incorporan el diploma de posgrado de Gestión de acontecimientos culturales, deportivos y corporativos. Por su parte, en los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, las novedades incluyen dos diplomas de posgrado: diploma de posgrado de Dirección y coordinación de centros educativos, y diploma de posgrado de Salud mental colectiva.

En cuanto a los Estudios de Economía y Empresa, estos también ofrecen novedades para el curso 2015-2016, que incluyen un Executive MBA con la Hamdan Bin Mohammed Smart University (el cual abre, para la UOC, la puerta del mundo árabe), y también el nuevo diploma de posgrado de Dirección de marketing y ventas.

Los Estudios de Derecho y Ciencia Política son los que aglutinan más oferta nueva para este nuevo curso, también en cuanto a la titulación propia: máster de Diseño de sistemas integrados para la sostenibilidad, especialización de Propiedad intelectual internacional, especialización de Contratación pública, especialización de Comercio internacional y aduanas y especialización de Contratación internacional.

Dentro de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación, las novedades llegan con dos diplomas propios. Uno es el diploma de posgrado de Smart cities: ciudad y tecnología, y el otro el diploma de posgrado de Desarrollo de aplicaciones web.

A su vez, los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación incorporan para el curso 2015-2016 el diploma de posgrado de Comunicación alimentaria.

El primer semestre del curso 2015-2016, completamente en marcha



Esta oferta de posgrado complementa la oferta formativa que ya se encuentra en marcha y que tuvo inicio el 16 de septiembre, y que incluye 20 grados y 34 másteres universitarios con pleno reconocimiento oficial. De estos, 4 grados se imparten como novedad este semestre (Economía; Gestión y Administración Pública; Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas, e Historia, Geografía y Arte) que se suman a los 8 másteres universitarios que arrancan por primera vez.

Esta oferta oficial se amplía también con tres nuevos grados de doble titulación (se estudian dos títulos oficiales de manera combinada): Administración y Dirección de Empresas, y Turismo; Ingeniería Informática, y Administración y Dirección de Empresas; y Turismo, y Marketing e Investigación de Mercados.

Además, la UOC dispone de tres programas de doctorado pioneros y de prestigio en ámbitos que le son propios: el doctorado de Sociedad de la Información y el Conocimiento, el doctorado de Educación y TIC (e-learning) y el doctorado de Tecnologías de la Información y de Redes, que integran la Escuela de Doctorado, creada hace dos años, y que reúne cerca de 300 doctorandos.

Además de las titulaciones reconocidas oficialmente, la UOC ofrece cursos breves en el marco de los Seminarios y de la Universidad Virtual de Verano (UOd'E) que permiten combinar aprendizaje y desarrollo profesional. El @teneo universitario posibilita cursar asignaturas de cualquier ámbito de estudio y de los programas de posgrado sin requisitos de acceso.

La UOC dispone también de la Escuela de Lenguas, que da servicio a más de 6.000 personas e imparte cursos de inglés, alemán, chino, francés, japonés y catalán. Este último año la oferta ha crecido y se ofrece hasta el nivel C1 de inglés, español para extranjeros y, también, cursos de preparación de exámenes oficiales, como los exámenes HSK de chino y los DELF de francés. Asimismo, se ha ofrecido, por primera vez, una formación semipresencial diseñada para los trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona.

Además, como novedad este semestre la UOC también incorpora, por primera vez, el Curso de preparación para el examen estatal de acceso a la profesión de abogado.