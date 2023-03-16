El director del Reina Sofía reflexiona sobre arte y conocimiento en la lección inaugural de la UOC

«El museo no puede separase de la universidad»







Manuel Borja-Villel constata la necesidad de replantear el museo como institución y de imaginarlo de otro modo: «Las obras y los conocimientos son de todos y deben generar un espacio compartido». Por ello, «en el siglo XXI, el museo, como lo fue en la edad media y lo fue en los siglos XVII y XVIII, no puede ir separado de la universidad, del conocimiento».

¿Cómo se forma el artista de hoy? El nuevo grado de Bellas Artes UOC - Museo Reina Sofía







Borja-Villel explica el motivo que ha impulsado al Reina Sofía y la UOC a preparar un nuevo grado en línea de Bellas Artes: «El papel del artista, al igual que el del intelectual o el del comisario, ha cambiado en las últimas décadas». Antes, «en las escuelas de Bellas Artes se estudiaba la técnica», pero hoy en día «cualquier artista trabaja con vídeo, pintura, objetos en dos dimensiones, en el espacio... y cambia continuamente de enfoque. Ya no hablamos de disciplinas y técnicas, sino de formatos».



Con todo, saber cómo se forma el artista del presente es clave para el Reina Sofía. «Es necesario crear una plataforma que permita otras modalidades de formación», dice su director.

Un museo conectado







Para Borja-Villel, la manera de hacer frente al dominio de un mercado global «es promoviendo un tejido de redes articuladas a partir del conocimiento». Y es ahí donde las tecnologías desempeñan un papel clave: «En un museo, lo digital es muy importante porque permite el acceso global»; y, en segundo lugar, porque «la importancia de un museo viene determinada por la cantidad de relatos y la relación que estos relatos permiten».

«El Guernica tiene algo de cinematográfico»







La conversación entre ambos historiadores tiene el privilegio de compartir sala con el Guernica de Picasso. Para Borja-Villel, este cuadro «tiene algo de cinematográfico; también tiene algo que ver con el espacio público, con lo teatral». Y añade: «Nos interesa la reflexión sobre la función de servicio público del arte, el espacio público y la autorreflexión sobre los propios dispositivos».

El cine entra en el museo









Según Borja-Villel, la introducción del cine en la institución museística ayuda a construir una cultura popular en la que «el espectador debe ser capaz de crear sus propios relatos».



Y es que no existe una única verdad ni explicación. «Lo que me ha atraído siempre de los museos, de las exposiciones, es la imposibilidad de la explicación», constata el director del Reina Sofía.



Además, hay que romper con «una de las grandes falacias del arte moderno: la transparencia; que las obras se presenten puras, limpias, sin contaminación de ningún tipo, sin mezcla de otras disciplinas».



Los expertos



Manuel Borja-Villel es doctor en Filosofía por el Departamento de Historia del Arte de la Universidad City de Nueva York. Fue el primer director de la Fundación Antoni Tàpies de Barcelona desde su inauguración en 1990. También dirigió al Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) y lo situó en la primera fila de los centros de arte internacionales. Actualmente dirige el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, donde su aportación destaca por la reordenación de la colección permanente —en la que ha modificado el criterio de presentación de las obras al servicio de la construcción de un relato que interpele a la memoria del visitante— y la puesta en marcha de una red internacional de museos.



Joan Fuster-Sobrepere es director de los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC. Es doctor en Historia y especialista en historia política y cultural de Cataluña y España (siglos XIX y XX) e historia urbana de Barcelona (siglo XIX). Forma parte del grupo de investigación consolidado Identi.Cat, sobre lengua, cultura e identidad en la era global.





UOC: 20 años liderando el aprendizaje basado en las TIC



Hace ya dos décadas que la UOC empezó su actividad. Era el curso 1995-1996, con 200 estudiantes de las titulaciones homologadas de Psicopedagogía y Empresariales. Actualmente es la primera universidad en línea del Estado español en número de graduados (más de 58.000) y la segunda universidad con más estudiantes de Cataluña (más de 52.000). Es una universidad en línea innovadora y de prestigio, reconocida internacionalmente por su modelo educativo y tecnológico.