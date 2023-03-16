Jordi Borja recibe el V Premio Catalunya de Sociología

El jurado lo ha decidido por unanimidad después de estudiar las candidaturas recibidas del Comité de Nominaciones. El jurado destaca la contribución del profesor Borja en el campo de la sociología urbana y territorial, desde una permanente relación dialéctica entre el análisis empírico, la reflexión teórica y la intervención social.





Jordi Borja, el galardonado



Jordi Borja es director de Gestión de la Ciudad y Urbanismo y profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC. Es experto en ciudad y territorio; la ciudad como espacio público; paisaje urbano; infraestructuras, planeamiento y estrategias urbanísticas; medio ambiente y calidad de vida; gestión de proyectos urbanos y espacio público; urbanización y movilidad; gobierno y organización administrativa del territorio; la nueva economía urbana, políticas del suelo y vivienda; poblaciones urbanas y políticas sociales; gestión de seguridad ciudadana; gestión y políticas culturales; intervención en los centros históricos y barrios deficitarios, y organización y políticas metropolitanas.



El profesor Manuel Castells recibió este galardón en la primera edición del premio, cuando era director del IN3 de la UOC.