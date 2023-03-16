Jordi Borja recibe el V Premio Catalunya de Sociología

Jordi Borja recibe el V Premio Catalunya de SociologíaEl profesor de la UOC y experto urbanista Jordi Borja ha visto reconocidas su trayectoria profesional y su aportación científica desarrollada en el campo de la investigación sociológica que se realiza en Cataluña con el V Premio Catalunya de Sociología, entregado por la Asociación Catalana de Sociología (filial del Institut d'Estudis Catalans, IEC) y el Colegio de Politólogos y Sociólogos de Cataluña, con el apoyo de la Obra Social de "la Caixa". Borja ha recibido este premio el 14 de octubre, a las 19 h, en la sala Prat de la Riba del IEC en Barcelona.
El jurado lo ha decidido por unanimidad después de estudiar las candidaturas recibidas del Comité de Nominaciones. El jurado destaca la contribución del profesor Borja en el campo de la sociología urbana y territorial, desde una permanente relación dialéctica entre el análisis empírico, la reflexión teórica y la intervención social.
Jordi Borja, el galardonado
Jordi Borja es director de Gestión de la Ciudad y Urbanismo y profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC. Es experto en ciudad y territorio; la ciudad como espacio público; paisaje urbano; infraestructuras, planeamiento y estrategias urbanísticas; medio ambiente y calidad de vida; gestión de proyectos urbanos y espacio público; urbanización y movilidad; gobierno y organización administrativa del territorio; la nueva economía urbana, políticas del suelo y vivienda; poblaciones urbanas y políticas sociales; gestión de seguridad ciudadana; gestión y políticas culturales; intervención en los centros históricos y barrios deficitarios, y organización y políticas metropolitanas.
El profesor Manuel Castells recibió este galardón en la primera edición del premio, cuando era director del IN3 de la UOC.