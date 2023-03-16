La UOC, veinte años de una universidad socialmente responsable

Tercera universidad del Estado en estudiantes con alguna discapacidad



Según la Guía de atención a la discapacidad en la universidad 2015, elaborada por la Fundación Universia, la UOC es la tercera universidad del Estado español en número de estudiantes con discapacidad matriculados, por detrás de la UNED y la Universitat de València.



En concreto, el curso 2013-14, 873 estudiantes tienen el certificado oficial de discapacidad igual o superior al 33 %. Representan un 2,14 % del total de estudiantes de grados y másteres universitarios. Para ellos la UOC proporciona los recursos de aprendizaje en multiformato. Muestra así un claro compromiso con la accesibilidad.





Tecnología de acceso abierto



La UOC hace una apuesta firme por difundir y transferir la tecnología que desarrolla al conjunto de la sociedad. Por ello, en muchos casos, los desarrollos tecnológicos se publican en abierto. En este sentido, los proyectos abiertos y su código son accesibles en http://www.sourceforge.net y en http://www.github.com. Y lo mismo pasa con las aplicaciones, que son accesibles tanto desde la App Store como desde Google Play.



Durante 2014 la herramienta tecnológica de la UOC SpeakApps ha ganado el concurso internacional sobre estándares y aplicaciones educativas del IMS Global Learning Consortium.





Reducción del consumo energético



En el año 2013 sigue la tendencia de ahorro de energía vinculado al consumo de electricidad en comparación con el 2012. Concretamente, el ahorro es de 375 GJ. Este descenso es fruto de la implantación de medidas de ahorro y de reformas efectuadas en sistemas de climatización que ya estaban obsoletos y, por lo tanto, eran poco eficientes, y de ajustes en los sistemas de clima. Con todo esto se han conseguido las temperaturas de consigna en el interior de los edificios.





La responsabilidad social, en el catálogo formativo de la UOC



La UOC ofrece el máster universitario de Responsabilidad social corporativa para formar a profesionales capaces de poner en práctica proyectos y sistemas de gestión de la RSC en sus organizaciones. Además, está incluyendo, progresivamente, asignaturas sobre responsabilidad social en su catálogo de formación. Durante los tres últimos cursos se ha pasado de nueve titulaciones con asignaturas de RS a dieciséis.





Más medidas de conciliación



Hacer posible la conciliación de la vida familiar, personal, profesional y formativa es uno de los objetivos del Área de Personas de la UOC: el número de personas adheridas al programa de teletrabajo aumenta en un 6 % respecto al año anterior.



Precisamente, el Ayuntamiento de Barcelona reconoce el E-trabajo de la UOC con el premio Ignasi Fina de salud laboral. Este galardón reconoce la mejor experiencia de actuación en la prevención de riesgos entre las empresas y las instituciones con sede en Barcelona. En concreto, el jurado ha destacado dos aspectos: la mejora que implica en las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores de la UOC y el hecho de que es un modelo laboral extrapolable a otras instituciones y empresas.





I Jornada Anual de Responsabilidad Social



Dada la relevancia que la UOC otorga a la RS, ha organizado la I Jornada Anual de Responsabilidad Social, dedicada a El papel de la responsabilidad social universitaria en la transformación económica, social y ambiental. El acto ha tenido lugar en el Palau Macaya de Barcelona el 8 de octubre.





Un ejemplo para Europa



En el año 2013 la UOC fue escogida en el proyecto de la Comisión Europea Comparative Research on University Social Responsibility in Europe and Development of a Community Reference Framework. Querían realizar un estudio de campo para analizar sus buenas prácticas en términos de responsabilidad social. Durante dos días, un grupo de investigadores de universidades europeas se reunió con varias personas de la UOC.





La RS es un camino de largo recorrido



El rector de la UOC, Josep A. Planell, dice: «La presente memoria es un balance provisional, una fotografía de un momento puntual, no un final de camino. Hay medidas que ahora solo ponemos en marcha y que, sin duda, fructificarán en el futuro inmediato, como por ejemplo la apuesta por la eficiencia energética o la creación de un sistema de control interno del cumplimiento institucional del nuevo marco normativo».





Veinte años de la UOC: excelencia, compromiso y transparencia



Por su parte, el consejero de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña, Andreu Mas-Colell, explica en el prólogo de la memoria: «Tres elementos han caracterizado la trayectoria de estos primeros veinte años de historia: excelencia, compromiso y transparencia; tres elementos que la diferencian, tres elementos que distinguen su oferta formativa, la optimizan y la hacen más flexible y adecuada para los retos de futuro. Trabajar de forma sostenible y facilitar el aprendizaje a lo largo de toda la vida forma parte de esta responsabilidad global», concluye.