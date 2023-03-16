La UOC se suma a la reivindicación contra la pobreza y la redistribución de la riquezaCon motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza (17 de octubre), la plataforma unitaria Pobreza Cero ?que agrupa a más de 3.200 entidades sociales de paz, derechos humanos y cooperación de Cataluña? ha reivindicado en una acción simbólica ante el Parlamento la responsabilidad de los poderes públicos de desplegar políticas predistributivas y redistributivas que acaben con la pobreza y reduzcan las desigualdades. La UOC se adhiere al manifiesto «¡Póntelo en la agenda! 12 frentes en la lucha contra las desigualdades», que reclama medidas en la agenda política de esta legislatura.
En el marco de la campaña Pobreza Cero, varias organizaciones han presentado una declaración unitaria y han entregado a cada diputado de la Cámara una serie de propuestas para hacer de Cataluña un país más justo, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades para una vida digna y plena.
Las peticiones a los representantes institucionales se centran en los doce frentes siguientes: desarrollar una economía centrada en las personas; educar sin dejar a nadie atrás; impulsar una fiscalidad justa; garantizar una renta de ciudadanía y la vivienda digna para todo el mundo; dar derecho a los servicios sociosanitarios; hacer actuaciones y políticas para erradicar el racismo; fomentar el comercio equitativo y sostenible; controlar las transacciones financieras; auditar la deuda pública; supervisar las inversiones transnacionales, y llevar a cabo una política de cooperación justa y sostenible.
Según Gemma Xarles, directora del Área de Cooperación al Desarrollo de la UOC, para que los objetivos del desarrollo sostenible, marcados por la nueva agenda aprobada por las Naciones Unidas a finales de septiembre, sean una realidad, «hace falta que las políticas públicas estén alineadas». «Las medidas para combatir la pobreza son imprescindibles y, como universidad, no podemos quedarnos indiferentes y tenemos que apoyar y hacer seguimiento para hacerlo posible».