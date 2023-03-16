En el marco de la campaña Pobreza Cero, varias organizaciones han presentado una declaración unitaria y han entregado a cada diputado de la Cámara una serie de propuestas para hacer de Cataluña un país más justo, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades para una vida digna y plena.



Las peticiones a los representantes institucionales se centran en los doce frentes siguientes: desarrollar una economía centrada en las personas; educar sin dejar a nadie atrás; impulsar una fiscalidad justa; garantizar una renta de ciudadanía y la vivienda digna para todo el mundo; dar derecho a los servicios sociosanitarios; hacer actuaciones y políticas para erradicar el racismo; fomentar el comercio equitativo y sostenible; controlar las transacciones financieras; auditar la deuda pública; supervisar las inversiones transnacionales, y llevar a cabo una política de cooperación justa y sostenible.



Según Gemma Xarles, directora del Área de Cooperación al Desarrollo de la UOC, para que los objetivos del desarrollo sostenible, marcados por la nueva agenda aprobada por las Naciones Unidas a finales de septiembre, sean una realidad, «hace falta que las políticas públicas estén alineadas». «Las medidas para combatir la pobreza son imprescindibles y, como universidad, no podemos quedarnos indiferentes y tenemos que apoyar y hacer seguimiento para hacerlo posible».