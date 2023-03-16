Seguridad en redes de computadores es una asignatura de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC en la que se trata la problemática de la seguridad en las redes TCP/IP, los mecanismos de prevención y las técnicas específicas de protección que existen. Se estudian, también, los distintos mecanismos de detección de intrusos.



Una vez superada la asignatura, los estudiantes tendrán las capacidades siguientes:

Entender los diferentes tipos de vulnerabilidad que presentan las redes TCP/IP. Ver qué técnicas de prevención existen contra los ataques más frecuentes. Tener unos conocimientos básicos del funcionamiento de las herramientas criptográficas más utilizadas. Conocer los sistemas de autenticación más importantes e identificar sus características. Ver algunas de las varias propuestas que existen para ofrecer seguridad en los niveles de red, transporte o aplicación. Conocer los diferentes sistemas de detección de intrusos.

El enfoque de esta asignatura, de 6 créditos ECTS, con una duración de 150 horas y que empezará el 24 de febrero de 2016, es eminentemente práctico.



Los estudiantes compartirán aula en línea con el resto de estudiantes de la UOC que cursan esta asignatura y disfrutarán de los mismos recursos didácticos y del acompañamiento de un profesor experto en la materia, Jordi Casas. También obtendrán una reducción del precio de la matrícula, como fruto del acuerdo firmado hoy.





Centro de Estudios Monlau



Con más de treinta años de experiencia docente, es una institución de iniciativa privada que ofrece enseñanza de calidad (ESO, bachillerato y una propuesta formativa que integra a los tres subsistemas de formación: reglada, ocupacional y continua en diferentes áreas: Informática, Automoción, Hotelería y Turismo, Empresa y Márqueting y Energías renovables). Su principal función es facilitar y guiar el aprendizaje de los alumnos para conseguir la excelencia tanto técnica como humana.