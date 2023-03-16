Josep A. Planell, rector de la UOC, y Kim Faura, director general de Telefónica en Cataluña, han presentado este martes la Cátedra de Diseño y Creación Multimedia. Dirigida por el profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC Enric Mor y financiada por Telefónica, la Cátedra potenciará tanto actividades, conferencias y talleres como trabajos académicos, de carácter docente y de investigación, que permitan impulsar metodologías, herramientas y usos innovadores en los ámbitos de la educación, el diseño y la creación multimedia.



Durante el acto, Josep A. Planell ha destacado la importancia de este acuerdo, que permite a la UOC intensificar esfuerzos en sus principales líneas de investigación e innovación, que son la sociedad de la información y el aprendizaje virtual (e-learning).



Por su parte, Kim Faura ha destacado la importancia clave que tiene la relación de Telefónica con la UOC. «En la revolución digital en la que vivimos hoy en día la innovación y el talento son los elementos que diferencian a las empresas. La Cátedra Telefónica-UOC es un motor que queremos que sirva para intensificar nuestra relación con el mundo universitario y nos ayude en nuestro camino hacia una Telco Digital».



La Cátedra Telefónica–UOC forma parte de la Red de Cátedras de Telefónica, que cuenta con 21 cátedras Universidad-Empresa en 20 universidades españolas. Cada una de las cátedras dispone de un equipo de trabajo dirigido por personas de gran prestigio y valía pertenecientes al mundo universitario. Las actividades que desarrollan estos equipos son variadas y van desde el análisis del impacto de las TIC en la educación o en la productividad de las empresas hasta el desarrollo de demostradores que validen el uso de las TIC para mejorar la vida de las personas con discapacidad.



En el 2016 en la Cátedra tienen previsto organizar una jornada sobre la formación en diseño y creación multimedia así como diversos talleres sobre creación digital y publicar un informe sobre herramientas y metodologías para el aprendizaje en línea de diseño, bellas artes y multimedia, entre otras actividades.





Acerca de Telefónica



Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil y número de clientes. Apoyándose en las mejores redes fijas, móviles y de banda ancha, así como en una oferta innovadora de servicios digitales, la compañía se está transformando en una «telco digital», lo que la posiciona muy favorablemente para satisfacer las necesidades de sus clientes y capturar el crecimiento en nuevos ingresos.



Presente en 21 países y con una base de clientes de 329 millones de accesos, Telefónica tiene una fuerte presencia en España, Europa y Latinoamérica, donde concentra la mayor parte de su estrategia de crecimiento.



Telefónica es una empresa totalmente privada que cuenta con más de 1,5 millones de accionistas directos. Su capital social está dividido en la actualidad en 4.864.341.251 acciones ordinarias que cotizan en el mercado continuo de las bolsas españolas y en las bolsas de Londres, Nueva York, Lima y Buenos Aires.