Lluís Pastor, nuevo director del eLearn Center de la UOC

Cambios para poner en marcha una nueva etapa



Con el nombramiento de Lluís Pastor se abre una nueva etapa en la que se pretende que, bajo una dirección única, el eLearn Center y Oberta Publishing trabajaran conjuntamente y generaran sinergias que permitirán hacer evolucionar el modelo educativo de la UOC, siempre desde una perspectiva global y ubicua.





Lluís Pastor, profesor y comunicólogo



Doctor en Periodismo por la Universidad Ramon Llull y titulado en Dirección de Empresas por IESE, ha ejercido de directivo y ha hecho y hace de profesor en la UOC y en la Universidad Ramon Llull. Es también presidente de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) y de la Asociación de Proveedores de eLearning (APEL).



Experto en comunicación y retórica, comunicación no verbal, metáforas y narrativas, participación y medios de comunicación, aprendizaje y aprendizaje virtual, participa habitualmente en varios medios de comunicación analizando la actualidad. Antes de dirigir Oberta Publishing y la editorial de la UOC fue director de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de nuestra universidad.



Ha escrito, entre otros libros, Retórica Exprés, Escritura sexy, Parla'm i seré feliç ('Háblame y seré feliz'), Funiversity. Los medios de comunicación cambian la universidad, Si un lleó entrés en uns grans magatzems ('Si un león entrara en unos grandes almacenes') y Capità de la teva vida ('Capitán de tu vida').