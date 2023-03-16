El complejo deportivo Les Comes de Igualada será la sede donde el próximo 17 de noviembre se inaugurarán los campeonatos, que este año coordina la Universitat Oberta de Catalunya en colaboración con la Universidad de Girona y con el apoyo de la Secretaría General del Deporte de la Generalitat de Cataluña.



Durante cuatro meses, 108 equipos de las distintas universidades catalanas competirán en las disciplinas de baloncesto, balonmano, fútbol sala, voleibol, rugby, fútbol 7 femenino y fútbol 11 masculino. En la edición anterior participaron más de 5.500 personas.



Calendario de los Campeonatos

Inicio - 17 de noviembre

Dos jornadas de clasificación y una jornada de fases finales, que se distribuirán entre el 17 de noviembre y el 2 de diciembre y el 9 y el 24 de febrero

Semifinales - entre el 7 y el 11 de marzo

Finales - 17 de marzo



Igualada, Villa Deportiva Universitaria



La distinción «Villa Deportiva Universitaria» fue creada en la edición anterior de los Campeonatos de Cataluña Universitarios para distinguir los municipios que promueven el deporte universitario y participan activamente en él albergando la mayoría de la competición de deportes de equipo en sus instalaciones deportivas.





El Esport Català Universitari fomenta el deporte



Es el ente que agrupa todas las universidades catalanas y desde el que se coordinan los Campeonatos de Cataluña Universitarios. Su objetivo es el fomento de la práctica deportiva entre los miembros de las comunidades de las universidades catalanas (estudiantes, personal docente e investigador PDI y personal de administración y servicios PAS).



Por eso organiza competiciones deportivas y promueve los valores y el espíritu deportivo de sus participantes. La coordinación de los campeonatos es rotatoria: cada curso lo asume una universidad diferente. Este año es el turno de la UOC.





31.os Campeonatos de Cataluña Universitarios

Son un acontecimiento de larga tradición y repercusión estudiantil que se celebra desde hace 31 ediciones. Los diferentes servicios de Deportes de las universidades son los encargados de organizar los Campeonatos, de modo que fomentan la actividad física y deportiva en las universidades y facilitan la compaginación de la vida académica y la deportiva.





Presentación a los medios



La presentación de los Campeonatos a los medios de comunicación del Anoia ha tenido lugar esta mañana en el Ayuntamiento de Igualada y han participado el alcalde y la regidora de Deportes del municipio, Marc Castells y Rosa Plassa; el secretario general del Deporte, Ivan Tibau; la delegada territorial de la UOC en las comarcas centrales, Mònica de Llorens, y el director del Servicio de Deportes de la misma universidad, Toni Manzanares.