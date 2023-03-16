El rector, Josep A. Planell, ha recogido el galardón este mediodía en el acto de entrega de los XV Premios de Periodismo celebrado en el Teatro Real de Madrid. La UOC ha recibido el Premio Especial a la Trayectoria Profesional. El jurado reconoce la labor de la primera universidad en la red, diseñada desde el principio con un modelo educativo de calidad 100 % en línea. Hace 20 años que la UOC forma a las personas a lo largo de su vida contribuyendo a su progreso y al de la sociedad en su conjunto, con un modelo educativo de referencia internacional que se basa en la personalización y el acompañamiento del estudiante mediante las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Actualmente es la primera universidad en línea de España en número de graduados (más de 58.000) y la segunda universidad con más estudiantes de Cataluña (más de 52.500).

Premio a un Profesional de la Comunicación para Rebeca Arroyo

El Premio a un Profesional de la Comunicación ha sido concedido a Rebeca Arroyo, licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Es periodista en Europa Press desde 2008, donde actualmente es redactora especializada en el sector de telecomunicaciones y empresas tecnológicas. Rebeca ejerce la labor periodística desde 2005, previamente desempeñó sus funciones en Reuters y El Periódico de Extremadura. El jurado premia así su trayectoria profesional, rigor informativo y dedicación al sector de las telecomunicaciones.

Premio Online ex aequo a José Manuel Nieves e Ignacio del Castillo

En lo que respecta a la categoría Premio Online, creada para reconocer al profesional o medio que haya destacado por la difusión de la comunicación a través de nuevos canales alternativos, el premio ha recaído ex aequo en José Manuel Nieves y en Ignacio del Castillo.

José Manuel Nieves, fundador en 1995 de ABC Informática, es periodista especializado en ciencia y nuevas tecnologías y fue el responsable de la creación, el diseño, la puesta en marcha y la dirección de la primera edición digital del diario ABC. Es, desde hace 9 años, profesor de periodismo digital y ha sido divulgador referente de ciencia y tecnología en programas e informativos de radio y televisión.

Ignacio del Castillo se dedica a la información periodística sobre tecnología y economía desde hace más de 22 años. Pertenece a la plantilla del diario económico Expansión desde 1988, y es uno de los periodistas más veteranos de España en la información sobre el sector de las telecomunicaciones. Su labor diaria supone un exhaustivo seguimiento de la actualidad informativa abordada desde diferentes puntos de vista, con una especial capacidad crítica y de análisis del mercado y sus relaciones corporativas y regulatorias.

Premio Especial a la Trayectoria Profesional: UOC y UNED

Además de la UOC, el jurado ha reconocido la labor de la UNED. Creada en 1972, es la mayor universidad pública de España y una de las más extensas de Europa, con 240.000 estudiantes. Ve premiada su labor por su constante esfuerzo de adaptación, que ha permitido a miles de alumnos acceder a una educación universitaria gracias a la integración de las nuevas tecnologías en la enseñanza, así como por los esfuerzos dirigidos a los universitarios con discapacidad y personas mayores.

El jurado está compuesto por profesionales de reconocido prestigio en el mundo del periodismo:

Javier García Vila, director general de la agencia Europa Press

Mayte Alcaraz, subdirectora de ABC

Carmen del Portillo, directora de Economía de la agencia EFE

Carmen del Riego, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid

Ana Isabel Pereda, directora de Expansión

Jorge Rivera, director de Cinco Días

Juan Tomás Delgado, redactor jefe de Economía de El Mundo

Miguel Jiménez, redactor jefe de Economía de El País

José Manuel Huesa, director general de Servimedia

Manuel Campo Vidal, presidente de la Academia de Televisión

José Antonio Carrizosa, director del Diario de Sevilla

Fundación Vodafone

Institución sin ánimo de lucro que contribuye al impulso de la innovación y la utilización de las TIC para mejorar la calidad de vida de las personas y, especialmente, de los colectivos vulnerables. Desarrolla proyectos de innovación tecnológica que facilitan la vida a personas con discapacidad y mayores, principalmente. Promueve programas de formación en TIC para apoyar su autonomía personal y la inserción social y laboral. Contribuye a la difusión de las telecomunicaciones en la sociedad mediante publicaciones e informes.