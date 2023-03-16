27/11/15 · Institucional

Ciro Llueca Fonollosa, nuevo director de la Biblioteca de la UOC

Hoy se incorpora en la UOC un nuevo director del área de Biblioteca y Recursos de Aprendizaje, Ciro Llueca y Fonollosa. Ha sido responsable de Documentación en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (2002-2005) y coordinador del Patrimonio Digital de Cataluña en la Biblioteca de Cataluña (2005-2013), donde lideró el diseño y establecimiento del Archivo Web de Cataluña. También es profesor del grado de Información y Documentación y del máster de Gestión cultural de la Universidad de Barcelona; consultor del grado de Información y Documentación de la UOC, y colaborador del máster de Documentación digital de la Universidad Pompeu Fabra.
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Foto: Flickr/COBDC (CC)

También ha sido vicepresidente del Colegio Oficial de Bibliotecarios-Documentalistas de Cataluña (2003-2006) y editor para España y coordinador para Europa de E-LIS (E-prints in Library and Information Science) (2011-2013), miembro organizador del congreso internacional Aligning National Approaches to Digital Preservation (2013) y miembro del Consejo Asesor del Año del Libro y la Lectura Barcelona (2005). Residente en Figueres, entre 2007 y 2010 combinó su tarea profesional con la concejalía de Cultura de esa ciudad.

Llueca y Fonollosa es diplomado en Biblioteconomía y Documentación (UB, 1997), licenciado en Documentación (UOC, 2002), posgraduado en Servicios de Información a las Organizaciones (UOC, 2003), máster en Documentación Digital (UPF, 2004) y ha seguido el Digital Preservation Training Programme (Computer Centre de la Universidad de Londres, 2012).

El nuevo director de la Biblioteca toma el relevo a Pep Torn.

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