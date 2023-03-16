Ciro Llueca Fonollosa, nuevo director de la Biblioteca de la UOC

También ha sido vicepresidente del Colegio Oficial de Bibliotecarios-Documentalistas de Cataluña (2003-2006) y editor para España y coordinador para Europa de E-LIS (E-prints in Library and Information Science) (2011-2013), miembro organizador del congreso internacional Aligning National Approaches to Digital Preservation (2013) y miembro del Consejo Asesor del Año del Libro y la Lectura Barcelona (2005). Residente en Figueres, entre 2007 y 2010 combinó su tarea profesional con la concejalía de Cultura de esa ciudad.

Llueca y Fonollosa es diplomado en Biblioteconomía y Documentación (UB, 1997), licenciado en Documentación (UOC, 2002), posgraduado en Servicios de Información a las Organizaciones (UOC, 2003), máster en Documentación Digital (UPF, 2004) y ha seguido el Digital Preservation Training Programme (Computer Centre de la Universidad de Londres, 2012).

El nuevo director de la Biblioteca toma el relevo a Pep Torn.