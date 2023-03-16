Las primeras prácticas sociales que pondrá en marcha la UOC con Cáritas Diocesana de Barcelona irán dirigidas al colectivo de estudiantes del máster universitario de Análisis del entorno económico (MUAEE) de los Estudios de Economía y Empresa, que podrán aplicar las competencias adquiridas durante el curso en las diferentes líneas de trabajo social que lleva a cabo la entidad.



El profesorado incentivará la investigación en tres ejes temáticos relacionados con el entorno económico y social: profundizar en las relaciones entre la globalización y la pobreza, estudiar el nexo entre el PIB y el voluntariado social y analizar la correspondencia entre la tecnología, la ocupación y la pobreza.



«Creemos que parte de la formación que reciben los estudiantes debe llevarlos a experimentar cómo las herramientas de análisis adquiridas pueden ser aplicadas para entender la realidad social y mejorar la calidad de vida de las personas», ha explicado Albert Puig, director del máster universitario de Análisis del entorno económico, con relación a las prácticas que ofrecerán.





Promoción de la responsabilidad social



Fruto de la unión entre la UOC y Cáritas, este invierno la comunidad Alumni organizará un ciclo de conferencias para concienciar a los estudiantes, los futuros profesionales y los directores de empresas de la importancia de la responsabilidad social corporativa (RSC).



Por otro lado, Laura Tello, responsable del programa UOC Alumni Solidario, ha manifestado que están buscando voluntarios y voluntarias entre los graduados y graduadas de la UOC para colaborar en la difusión audiovisual de las actividades de la entidad social.





La UOC implicada socialmente



Gemma Xarles, directora de Cooperación al Desarrollo de la UOC, ha celebrado la colaboración con Cáritas, ya que permitirá desarrollar dos de las líneas incluidas en el Plan estratégico de cooperación: el fomento de las prácticas con impacto social y la visibilización de la implicación social de los miembros de la universidad. En este sentido, la directora ha avanzado: «Queremos crear unos diplomas Cáritas para promover los trabajos finales con repercusión social y así ayudar a desarrollar los proyectos de Cáritas».





Universidades con Corazón



Universidades con Corazón de Cáritas Diocesana de Barcelona es un programa de colaboración con las universidades para implicarlas en el desarrollo del bienestar social y en la transmisión de los valores de la justicia, la solidaridad y la dignidad. Las instituciones universitarias participantes en el proyecto se comprometen a desarrollar actividades con relación a la RSC; llevar a cabo campañas de sensibilización de las problemáticas sociales entre el alumnado; impulsar iniciativas solidarias para personas mayores, niños y mujeres en situación de riesgo de pobreza, y fomentar la participación de los estudiantes en actividades de voluntariado.