Con este objetivo la UOC ofrecerá el curso que viene el primer máster universitario en línea de Neuropsicología, con una mirada global sobre el conjunto de alteraciones neuropsicológicas. Según Jaume Kulisevsky, director del nuevo máster y responsable de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, «a pesar de que actualmente hay una oferta importante en estudios de neurociencia, el nuevo título de la UOC llenará un vacío al ser el primero en formato online que ofrezca una formación para profesionales que quieran adquirir nuevos conocimientos, habilidades y competencias con una mirada global a la neuropsicología».



Para Kulisevsky, referente mundial en enfermedades neurodegenerativas, «el nuevo máster se singularizará también por la dimensión práctica tanto en clínica como en investigación gracias a un equipo de profesorado con una dilatada experiencia en el estudio de las patologías del sistema nervioso». En este sentido, el plan de estudios incluye un prácticum en el que los estudiantes podrán participar activamente en varios contextos de intervención y conocer de primera mano las funciones que realiza un equipo multidisciplinario.



Los estudios ofrecen un doble itinerario (profesional y de investigación) y cuatro módulos formativos con las bases teóricas que permitirán a los alumnos reconocer y evaluar las principales alteraciones neuropsicológicas, diseñar programas de intervención y definir y ejecutar líneas de investigación.



El nuevo máster se dirige sobre todo a licenciados o graduados en psicología (quinta carrera de la UOC con más demanda en España con un total de 1.778 alumnos graduados hasta el curso 2014-2015), aunque también se podrá acceder desde medicina, biología, bioquímica, psicopedagogía, enfermería, fisioterapia, educación social y terapia ocupacional. El curso empezará en octubre de 2015 y las matrículas podrán hacerse efectivas a partir de julio, una vez el Ministerio de Educación y Cultura haya validado la titulación después del periodo preceptivo de verificación.





Tres nuevos títulos propios en neurología



Además del máster universitario de Neuropsicología, el curso que viene los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC ofrecerán cinco nuevas titulaciones propias, tres de las cuales también pertenecen al ámbito de la neurología: el posgrado de Diagnóstico y tratamiento del dolor de cabeza, el posgrado de Afasia y otras patologías del lenguaje, y la especialización de Trastornos del movimiento.