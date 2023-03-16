Según Àngels Fitó, directora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, «estamos muy satisfechos por haber conseguido esta certificación, sobre todo porque lo hemos obtenido con un 8,9 de nota, que nos sitúa por encima de muchas universidades presenciales que también tienen el TedQual. Además, nos posiciona como universidad referente en e-learning en turismo en el mundo».



El TedQual es una certificación de carácter voluntario que, por medio del seguimiento de unos estándares mínimos de calidad para la enseñanza turística, busca la mejora permanente de los programas de formación e investigación en turismo, sobre todo para conseguir un desarrollo sostenible de este sector.



La auditoría que se lleva a cabo para otorgar el TedQual evalúa aspectos como la coherencia del plan de estudio, los contenidos del programa, la infraestructura y equipamiento de apoyo pedagógico, las políticas y herramientas de apoyo a la gestión administrativa, la existencia de mecanismos transparentes para la selección de profesorado, etc.



El director del Programa de Turismo de la UOC, Joan Miquel Gomis, ha explicado que «hemos sido auditados con los mismos criterios y rigor que cualquier universidad presencial, y hemos conseguido unos resultados excelentes. Eso representa una garantía para los estudiantes que quieren cursar estudios de turismo en la UOC, puesto que tenemos la misma calidad y los mismos resultados de aprendizaje que en una universidad presencial, como acredita esta certificación internacional».



El hecho de tener la certificación TedQual permitirá a la UOC intensificar las relaciones con la red internacional de universidades asociadas que pueden conducir a acuerdos que beneficiarán a estudiantes y profesores. En este sentido, Soledad Morales, directora del máster de Estrategia y gestión sostenible de los destinos turísticos, explica que «la certificación TedQual nos ayudará a fortalecer el proceso de internacionalización de nuestro máster, puesto que nos abre las puertas para hacer investigación y docencia con otras universidades de la red TedQual. Pero especialmente relevantes son también las oportunidades que tendrán nuestros estudiantes para participar en proyectos formativos internacionales y para disfrutar de becas dadas por la OMT».





Grado de Turismo y máster



El objetivo del grado de Turismo es preparar profesionales con una formación versátil, con capacidad para ocupar una amplia gama de funciones de gestión en cualquier institución pública o privada relacionada con el sector turístico o, también, de emprender su propio negocio en el sector. Más del 80 % de los estudiantes del grado de Turismo de la UOC están dentro del mercado laboral cuando cursan sus estudios, buena parte de ellos en el sector turístico, y cerca del 60 % tienen estudios universitarios previos. Actualmente, también, cerca del 20 % de los estudiantes de la UOC provienen de los ciclos formativos de grado superior.



Este grado se integra dentro de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC y, por lo tanto, va muy orientado a la empresa turística. Pero el eje territorial (recursos territoriales, planificación del espacio turístico...) es también fundamental en esta formación. Tanto la metodología como los contenidos tienen una orientación muy práctica, y giran siempre en torno a tres conceptos claros: sostenibilidad, innovación y TIC.



Por otro lado, el máster de Estrategias y gestión sostenible de los destinos turísticos está pensado para contribuir a mejorar la gestión del turismo por medio del conocimiento y para satisfacer las necesidades actuales de la actividad turística desde una perspectiva internacional, integradora e interdisciplinaria. La OMT, como agencia especializada de las Naciones Unidas, colabora con la UOC en este programa para crear herramientas y conocimientos y formar profesionales comprometidos a conseguir que el turismo sea una actividad profesional de gran valor añadido al servicio del desarrollo y la sostenibilidad.