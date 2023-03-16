Las ayudas convocadas por la Generalitat están pensadas para cursar los niveles de una tercera lengua que no se pueden obtener dentro de los planes de estudios de grado. Las becas para cursar idiomas (inglés, francés, alemán o italiano) en las universidades catalanas son para estudiantes que empiezan por primera vez unos estudios de grado en el curso 2014-2015 y que no tienen ninguna titulación universitaria previa.

Las ayudas deben solicitarse en el web de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR), por medio de la Oficina Virtual de Trámites de la Generalitat. Paralelamente, hay que hacer la matrícula en la Escuela de Lenguas y abonar el importe correspondiente. Será la AGAUR quién otorgará las ayudas y, si os concede una, después os abonará el importe que habíais pagado por el curso.

Modalidades para pedir la ayuda

Hay tres modalidades de ayudas, una de ellas está pensada para superar exámenes CLUC (certificado de lenguas de las universidades de Cataluña):

