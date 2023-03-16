Ayudas para conseguir el certificado universitario de dominio de una tercera lenguaLa Escuela de lenguas de la UOC ha empezado a ofrecer cursos de inglés, francés y alemán a un precio reducido (más de un 33% de descuento) para los estudiantes que se hayan matriculado por primera vez en un grado en una universidad catalana y que no dispongan de ninguna titulación. Además, estos estudiantes también pueden solicitar la beca AGAUR para sufragar estos gastos.
Las ayudas convocadas por la Generalitat están pensadas para cursar los niveles de una tercera lengua que no se pueden obtener dentro de los planes de estudios de grado. Las becas para cursar idiomas (inglés, francés, alemán o italiano) en las universidades catalanas son para estudiantes que empiezan por primera vez unos estudios de grado en el curso 2014-2015 y que no tienen ninguna titulación universitaria previa.
Las ayudas deben solicitarse en el web de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR), por medio de la Oficina Virtual de Trámites de la Generalitat. Paralelamente, hay que hacer la matrícula en la Escuela de Lenguas y abonar el importe correspondiente. Será la AGAUR quién otorgará las ayudas y, si os concede una, después os abonará el importe que habíais pagado por el curso.
Modalidades para pedir la ayuda
Hay tres modalidades de ayudas, una de ellas está pensada para superar exámenes CLUC (certificado de lenguas de las universidades de Cataluña):
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Modalidad A: ayuda para sufragar los gastos de la matrícula de la prueba común de acreditación de terceras lenguas de las universidades catalanas (CLUC). El importe es de 50 euros y la prueba se tiene que superar con un nivel de conocimientos de B2 entre el 1 de septiembre de 2014 y el 31 de julio de 2015. El plazo para solicitar esta modalidad de la ayuda es del 26 de enero al 30 de septiembre de 2015. Más información sobre la modalidad A.
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Modalidad B: ayuda para la matrícula del nivel B1. Para obtener la beca el estudiante debe superar el nivel B1 (B1.1 y B1.2) antes del 15 de febrero de 2016. El importe es de un máximo de 350 euros. El plazo para solicitar esta modalidad de la ayuda es del 26 de enero de 2015 al 29 de febrero de 2016. Más información sobre la modalidad B.
- Modalidad C: ayuda para los estudiantes que hayan obtenido la beca general o bien la beca de equidad (tramo 1) y que se matriculen de los niveles A2 (A2.1 y A2.2), B1 (B1.1 y B1.2) y B1 intensivo. Esta modalidad del curso no requiere la superación del curso y también tiene un importe máximo de 350 euros. El plazo para solicitar esta modalidad de la ayuda es del 26 de enero al 31 de octubre de 2015. Más información sobre la modalidad C.