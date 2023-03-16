«La llegada masiva de refugiados viene de lejos y va para largo»

¿Cuál es el origen de esta crisis?

¿Eso ha sido el caldo de cultivo de la situación actual?

De este modo, ¿el problema de los refugiados va más allá de Europa?

¿Cuál es el perfil del refugiado?

El 90 % de los refugiados se encuentran fuera de la UE. ¿En qué países están ubicados?

¿Y cómo debemos enfocar esta situación?

De manera más inmediata, ¿cómo deberíamos actuar?

¿Y las organizaciones que trabajan para los refugiados?

¿Y cómo se podrían refundar los instrumentos de gobernanza de los que dependen estos organismos?

¿Y nos encontramos en ese punto de cambio?

¿Se trata de un momento decisivo para la UE?

¿Las imágenes de los refugiados, como la del niño Aylan, nos han hecho cambiar la perspectiva?

¿Y cómo deberíamos proceder?

¿Pero estamos preparados mental y políticamente para estos cambios?

Ante una situación como esta, que lleva años gestándose y dándose, da la impresión de que nuestra sociedad está dormida.