«Muchos diputados del Parlamento de Cataluña estudiábamos en la UOC»

Pere Vila hace ocho meses que preside la Diputación de Gerona, cargo que le hace trabajar los siete días de la semana de sol a sol, por eso este semestre no se ha podido matricular de ninguna asignatura del grado de Derecho que estudia en la UOC. Aun así, ha hecho un hueco para venir a la sede de la universidad de la avenida Tibidabo, en Barcelona, y concedernos esta entrevista. Me explica que la política es una etapa de su vida, ¡pero ya hace veinte años que se dedica a ella! Ha sido alcalde de Llançà y diputado en el Parlamento de Cataluña, donde descubrió que otros muchos diputados también estudiaban en la UOC. Actualmente en excedencia, es director de una escuela de hostelería de Figueres. En un futuro quiere ser abogado, como su hija adolescente. Y también tiene un hijo, de ocho años, que lo que valora más de su padre es poder dar unos chuts juntos.

¿Por qué estudias Derecho?

Era el grado que más se ajustaba a mi trabajo. En aquel momento estaba a punto de entrar en el Parlamento de Cataluña y era consciente de que, aunque hacía muchos años que me dedicaba a la política, requería un conocimiento más amplio de la Constitución española, del Estatuto de Cataluña... Y a la hora de hacer leyes, necesitaba tener un discurso que no fuera a escala municipal.

¿Por qué elegiste la UOC?

No tenía disponibilidad horaria, mi trabajo requería presencialidad y, por tanto, no podía ir a la universidad, y la UOC reunía los requisitos convenientes para poder desarrollar el estudio y continuar trabajando.

¿Te gusta la UOC?

Después de veinte años sin estudiar, la UOC significó un cambio. Pero me lo tomé con calma. El sistema de enseñanza lo encuentro acertado porque si todo lo fiamos a los exámenes finales sin hacer una preparación previa difícilmente saldríamos adelante, porque el día a día se me come y tendría que estudiar un par de días antes; y esta no es la manera.



En cambio, con las evaluaciones continuas, te vas introduciendo desde el primer momento y es más sencillo. Aunque hay que decir que hay mucha carga de trabajo y tienes que dedicar bastantes horas a la semana.



El otro punto fuerte es la facilidad que la UOC te da de marcarte tu camino de estudio y aprendizaje.



Y, por último, destaco el acierto de las respuestas de los tutores y de los profesores y la colaboración entre alumnos.

¿Tienes alguna anécdota como estudiante de la UOC?

Déjame pensar... A ver, como me examino en Gerona o en Salt, me encuentro mucha gente que me conoce, me reconoce y me pregunta cómo me va, como llevo las asignaturas...



La sorpresa llegó cuando trabajaba en el Parlamento, porque descubrí que de los 135 diputados que éramos, ¡había muchos que estudiábamos en la UOC!



Te das cuenta de que la UOC está muy implantada, y en muchos ámbitos.

¿Eres un buen estudiante?

Con mucha humildad, tengo que decir que me he sorprendido a mí mismo. Era un estudiante que con poco esfuerzo lo aprobaba todo. Y después de veinte años tenía la duda de decir: «¿Sabrás ponerte a ello?».



También es verdad que el paso de los años te da una cosa imbatible que cuando eres adolescente no tienes. Y es que estás aquí porque quieres, no pierdes el tiempo, te concentras e intentas aprender enseguida lo que lees.



Estudio al anochecer y a veces contesto respuestas de la PEC entre reunión y reunión.

Tu mujer también estudia en la UOC. ¡Sois un ejemplo para vuestros hijos!

Sí, lo valoran mucho. Mi hija, que tiene 16 años, ve muy bien que estudiemos. Además, también quiere hacer Derecho. Incluso tiene un punto incentivador: si tú te preparas cosas puedes incentivar que ellos también lo hagan. El niño, que tiene 8 años, piensa en otras cosas. Algún día que me ha preguntado qué estoy haciendo y le explico que hago una PEC, me responde: «Cuando acabes, vamos a jugar a la pelota».

¿Cuál es el día a día de un presidente de diputación?

Es un día a día lleno de reuniones, actos, eventos, desplazamientos... Salgo de casa a las 8 de la mañana y vuelvo entre las 10 de la noche y la 1 de la madrugada. Y los fines de semana es precisamente cuando más trabajo se hace porque es cuando los ayuntamientos de la demarcación hacen más actos, por lo tanto, son siete días a la semana y muchas horas al día. ¡Piensa que en las comarcas gerundenses hay 222 municipios!

¿Qué vínculo establece la Diputación con las universidades del territorio, es decir, la Universidad de Gerona (UdG), la UNED y la UOC?

La Diputación de Gerona fue la fundadora de la UNED en comarcas gerundenses hace 40 años. También colaboramos con la UdG, que con los años se ha convertido en un referente. Con ellos hemos establecido una colaboración franca, compartimos espacios, tenemos un parque científico en el que tenemos un organismo autónomo, formamos parte de la fundación como patrones... Por lo tanto, tenemos relación con el mundo universitario desde la fundación de las universidades en tierras de Gerona.

¿Potenciáis que los trabajadores de la Diputación se formen a lo largo de la vida?

Sí, mucho. Precisamente con la UOC estamos preparando una formación para los trabajadores. La formación forma parte del ADN de la Administración.

¿Qué planes de futuro tienes?

Acabar el grado para poderme especializar en Derecho Administrativo y abrir despacho lo antes posible. Tengo claro que los últimos años de la vida laboral los quiero dedicar a la abogacía, porque la política es una época. De hecho, ahora estoy en excedencia, porque soy director de una escuela de hostelería en Figueres, por tanto, lo más seguro es que cuando acabe mi etapa política volveré. Lo que pasa es que esto ya lo decía hace veinte años… ¡y todavía estoy en política!

La UOC es...

Un espacio abstracto pero que cuando te adentras en él está más cerca de lo que parece, porque hay miles de alumnos y unos profesores con quienes te envías correos virtuales pero que sabes que son personas muy cercanas, que están al día de todo y que te ayudan constantemente.

Y una última pregunta obligada: el rodaje de la famosa serie de televisión Juego de Tronos en Gerona, ¿te ha condicionado mucho tu agenda?

No hice nada especial, solo asistir al estreno y ayudar al Ayuntamiento de Gerona económicamente, como Diputación. Era un hecho extraordinario y teníamos que colaborar...