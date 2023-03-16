«Debemos animar al alumnado con estrategias de aprendizaje nuevas»

Marta Mallarach es profesora, excursionista, activista 2.0, abuela, apasionada de las manualidades y enamorada de La Garrotxa. Imparte clases de Biología a alumnos de 3.º y 4.º de ESO y de Ciencias para el Mundo Contemporáneo en 1.º de bachillerato en el Instituto Bosc de la Coma de Olot. Es una entusiasta de las nuevas tecnologías y por ello se presenta como una «activista 2.0». Ama locamente su tierra, La Garrotxa —en especial el Parque Natural de la Zona Volcánica—, la riqueza gastronómica y la tradición cultural y popular que se respira por todas partes. Sus dos hijos la han hecho abuela de tres nietos, que se han convertido en una de sus «aficiones» principales. Su trabajo final del máster universitario de Educación y TIC de la UOC ha recibido uno de los premios Baldiri Reixac de manos del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.

¿Recibes este premio como un reconocimiento a tu carrera profesional?

Me atrevería a decir que sí, porque aunque está muy centrado en las nuevas tecnologías y en la materia de Biología, es el resultado de un trabajo de años de docencia y de formación a la vez, siempre compartida con otros compañeros.

Y qué gran honor, recibirlo de manos del presidente de la Generalitat, ¿verdad?

Sí. Pienso que unos premios que tienen más de 35 años de recorrido y que fomentan la tarea de los docentes, los colegios y los alumnos se merecen un reconocimiento tan elevado.

¿Nos haces un breve resumen de tu proyecto ganador?

Se trata de un estudio de caso, centrado en el Instituto Bosc de la Coma de Olot, que analiza las competencias digitales e informacionales de los alumnos de ESO y describe cómo inciden los docentes en la construcción del conocimiento. Y hay una segunda parte en la que, a partir de las conclusiones del estudio, se proponen dos cápsulas didácticas basadas en las infografías y en Twitter.

En tu Twitter agradeciste a la UOC su papel en este logro personal. ¿De qué forma te ha ayudado a alcanzarlo?

El estudio premiado está basado en el trabajo final del máster universitario de Educación y TIC (e-learning) que cursé en la UOC y que fue tutorizado por Marta Fuentes Agustí, a quien agradezco su seguimiento, sus consejos y el apoyo que recibí en todo momento. También querría dar las gracias a Lourdes Guàrdia y Enric Masdeu, que lo evaluaron y me alentaron a darle una continuidad.

¿Qué sugerencias haces al alumnado de ESO a la hora de buscar la información que les interesa en la red y que no fracasen en el intento?

En las conclusiones del trabajo, los alumnos consideran que tienen suficientes habilidades digitales, pero en realidad no es así. Deben tener habilidades digitales e informacionales; así pues, les aconsejaría que busquen por palabras clave, que no se queden con una o dos fuentes de información, que evalúen la búsqueda, que no plagien trabajos sino que los citen, que contrasten el contenido y los datos, que organicen la información, que la transcriban con sus propias palabras, que citen las fuentes siguiendo las normas APA, que muestren espíritu crítico...



La habilidad para discernir entre la información que es importante y la que es trivial es vital en la enseñanza.



«Los alumnos de ESO no tienen suficientes habilidades digitales para buscar en la red.»

¿Cuál es el rol del profesor en una clase de hoy en día?

Los profesores debemos desaprender a ser transmisores de unos saberes particulares y debemos buscar la manera de aprender metodologías o estrategias nuevas, creativas, cercanas a la realidad..., que animen al alumnado. Nos hemos de convertir en «sherpas» del aprendizaje.



En las organizaciones de los centros suele haber una cultura profesional «fraccionada», o más bien, diferentes «subculturas». Esto ocurre porque el profesorado se refugia en los departamentos, donde se suelen configurar subculturas académicas diferentes y específicas, que no contribuyen a un planteamiento integral del currículo. Y aquí entraríamos a hablar de George Siemens y el conectivismo, que conciben el aprendizaje como el proceso de crear conexiones y elaborar redes. Así pues, se debería revisar el currículo y establecer «nodos» de conocimiento para aportar transversalidad y trazabilidad a la enseñanza.

¿Conoces el proyecto Escola Nova 21 de la Unesco, la Fundación Jaume Bofill y la UOC?

Sí, claro, no solo lo sigo, sino que también he solicitado formar parte de él. Hay una necesidad imperiosa de un cambio de paradigma, de metodología, y se necesita un movimiento renovador que acompañe a los docentes y los centros en este proceso de trabajo interdisciplinario, de cambio de rol del profesor, de trabajo cooperativo, de intercambio de experiencias..., porque demasiado a menudo los contenidos están parcelados y actuamos con demasiada individualidad.



Pero, cuidado, esta transformación no debe conllevar una unificación de centros desde otra perspectiva, ya que la riqueza de un centro viene dada por el entorno, las casuísticas sociales y culturales, el proyecto educativo propio, los alumnos y otros muchos factores.

¿Crees que falta mucho camino por recorrer para alcanzar esta meta?

Sí, porque cuesta mucho romper según qué inercias (desde la formación universitaria hasta los modelos en los centros de prácticas o el centro donde empiezan a trabajar) y porque no se valora lo suficiente la formación permanente y la investigación, fundamentales a la hora de innovar. A pesar de todo, es un camino irreversible al que no podemos renunciar, y los alumnos, nativos digitales, nos empujan.



«La investigación es fundamental a la hora de innovar.»

Ahora que eres alumni de la UOC formas parte de una comunidad de más de 70.000 personas. ¿Qué representa esto para ti?

Estoy contenta, naturalmente, pero no me importaría ir un poco más allá y poder formar parte del colectivo de profesores o investigadores.

Como estudiante que fuiste del máster de Educación y TIC, ¿qué valoras más?

Aprendí a trabajar de manera no presencial con una plataforma potente, de manera colaborativa, con una organización y unos compromisos, de forma síncrona y asíncrona, a trabajar en red con unas normas de conducta consensuadas por los participantes ya adquirir unas competencias y habilidades en TIC que no tenía antes. Fue una muy buena experiencia en formación que me ha servido para en mi praxis.

¿Por qué elegiste este máster? ¿Y por qué en la UOC?

Me di cuenta de que necesitaba una formación muy específica en nuevas tecnologías por mi vocación e inquietud como docente.



Escogí el máster universitario de Educación y TIC que ofrecía la UOC y me satisficieron tanto los contenidos de los estudios como la propia universidad.