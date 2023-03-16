WhatsApp y el secreto del negocio de las apps gratuitas

Para el experto el modelo de negocio de WhatsApp no es muy frecuente: «conseguir innumerables seguidores para ganar valor de mercado y así generar interés en empresas grandes para su compra». La aplicación fue gratuita al principio, pero después, en un momento en que sobre todo buscaba comprador, «se ofreció con una suscripción anual de 0,89 euros al año para defender su alto valor de mercado», apunta el profesor. Esta estrategia le permitió negociar con Facebook un precio de venta de 21.800 millones de dólares.

De hecho, según el experto, los ingresos generados por el pago de la app han sido escasos. «Muchos usuarios nunca pagaban y les renovaban igualmente la suscripción; y, además, en la mayoría de países la aplicación fue siempre gratuita porque el sistema de pago no era suficientemente maduro». Se calcula que «solamente un 3 % de los usuarios pagó por la renovación de la licencia de uso».

Ahora que es gratuita de nuevo, esta aplicación, con 990 millones de usuarios, quiere explorar la obtención de ganancias por medio de su colaboración con grandes empresas como bancos, compañías aéreas, etc. «La idea sería llegar a acuerdos comerciales con estas empresas para que puedan utilizar Whatsapp como nuevo canal de interacción con sus clientes», subraya Garrigues. Por ejemplo, «se trataría de que los usuarios pudieran interaccionar con su banco para saber si se ha producido algún error en su transferencia, o con su compañía aérea para saber si su vuelo se ha atrasado».



Otros modelos de negocio exitosos

La mayor parte de los ingresos de las aplicaciones gratuitas que se encuentran en el Google Play Store o el App Store de Apple provienen de las compras in-App, es decir, de la descarga de la aplicación sin pago asociado. Ahora bien, una vez dentro, para disfrutar de un servicio o una ampliación del mismo hay que pagar. Garrigues explica que es un funcionamiento muy habitual en juegos: «en Candy Crush, por ejemplo, se puede pagar para conseguir más vidas, caramelos, etc., y en el Clash of Clans, para obtener más gemas».

«Empresas que venden publicidad para otras empresas» es otra posibilidad de negocio, para el profesor. El caso paradigmático es Google: en la nube de Google se permite utilizar servicios gratuitos de calendario, correo electrónico y edición de texto en línea, entre otros. «Su uso aporta información del comportamiento del usuario, de sus preferencias, etc., lo que después permite enfocar mejor la publicidad de todas las empresas que quieren poner un anuncio en Google».

La oferta de un servicio o producto por medio de una aplicación gratuita, como es el caso de Uber con el servicio de taxis o Amazon con la venta de productos varios (libros, cámaras, móviles, etc.), es otra vía. «Existen muchas aplicaciones que son gratuitas y que ofrecen un servicio, y el motivo es que detrás hay un producto para vender», aclara el profesor.

Para concluir, añade que «el modelo clásico de generación de ingresos en el mundo de las apps es la incorporación de publicidad dentro de la aplicación».